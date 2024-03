A l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadhan, Ooredoo adresse ses meilleurs vœux au peuple Algérien, implorant Allah le Tout-Puissant d’accepter notre jeûne, nos prières et nos actions de bienfaisance.

Dans son message de vœux à cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Roni TOHME a déclaré : « En mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo, Je souhaite au peuple Algérien un Ramadhan empli de piété, de partage, de bénédictions et d’accomplissements. Que ce mois de jeûne nous apporte quiétude et sérénité et renforce la fraternité au sein de la communauté musulmane. Fidèle à son statut d’entreprise socialement responsable, Ooredoo poursuivra son engagement indéfectible en direction des couches vulnérables de la société et ce à travers des associations partenaires de l’entreprise. »

Portée par son statut d’entreprise citoyenne et solidaire, Ooredoo s’engage à renforcer durant ce mois de Ramadhan sa stratégie de responsabilité sociétale de l’Entreprise à travers une multitude d’actions qui seront organisées en partenariat avec les différents acteurs du mouvement associatif.

Ooredoo est fière de célébrer ce mois sacré avec le peuple Algérien en proposant des offres répondant aux besoins de ses clients et adaptées à l’ère de la transformation digitale.