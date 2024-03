Assurances : Algérie Poste et Alliance assurances lancent la prestation de paiement par facilité

L'entreprise Algérie Poste et Alliance Assurance ont conjointement présenté, mercredi à Alger, la prestation "Achète maintenant et paie plus tard". Cette offre permet aux clients d'Algérie Poste de souscrire des contrats d'assurance auprès de la compagnie avec une option de paiement par facilité.

Cette annonce a été faite lors d’un point de presse dirigé par Louai Zidi, directeur général d’Algérie Poste, et Hassan Khelifati, Président-directeur général d’Alliance Assurances. La cérémonie s’est déroulée en présence de Youcef Bouzenada, président de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de la Bourse (COSOB), en marge du Sommet d’Alger de la fintech et de l’e-commerce (AFES 2024), organisé du 5 au 7 mars par l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration (Alger).

Cette prestation, qui entrera en vigueur le 11 mars, offre aux clients d’Algérie Poste la possibilité de souscrire des contrats d’assurance avec un mode de paiement flexible, à travers des déductions mensuelles à partir de leurs comptes, moyennant « une commission symbolique » reversée à la compagnie.

Le lancement initial se fera avec l’assurance automobile, avec une perspective d’extension à d’autres produits d’assurance à l’avenir. Toute personne possédant un compte courant postal (CCP) actif peut bénéficier de cette prestation, soit en se rendant dans les agences commerciales, soit en ligne, en remplissant une demande de paiement échelonné et en autorisant le prélèvement mensuel, après avoir effectué un apport initial correspondant à au moins 30% de la prime d’assurance.

Pour être éligible, la durée du contrat d’assurance doit être d’au moins un an et sa valeur doit être égale ou supérieure à 25 000 DA. Le client a le choix de la durée de prélèvement, soit sur 4, 6 ou 8 mois.



Louai Zidi a souligné lors de la conférence de presse que ce type de services répond aux besoins des clients d’Algérie Poste, affirmant que la priorité de l’entreprise est la satisfaction du client. Il a également annoncé la disponibilité d’Algérie Poste à soutenir divers projets et a invité les entreprises souhaitant développer des services similaires à contacter l’entreprise.

De son côté, M. Khelifati a indiqué que les indemnisations découlant des contrats d’assurance liés au nouveau service seront versées sur les comptes postaux (CCP) des souscripteurs. Il a également évoqué la levée de plusieurs obstacles au cours des 18 mois de travail préalable au lancement de ce service, en collaboration avec une start-up. Il a annoncé que la société Alliance Assurances est ouverte à l’idée de lancer des services similaires avec les banques.