Collaboration d’Ooredoo avec la SEAAL pour le déploiement d’un service d’envoi de SMS d’informations et de notifications

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a collaboré avec l'opérateur Ooredoo pour le déploiement de son service d’envoi de SMS d’informations et de notifications à ses clients.

Reconnu comme un acteur majeur dans le domaine de la transformation digitale en Algérie, Ooredoo a été sélectionné par la SEAAL pour accompagner ce projet important.

La cérémonie officielle de lancement de ce nouveau service s’est déroulée le mercredi 06 mars 2024, au Centre de Formations de la SEAAL. Elle a été honorée par la présence des Ministres de l’Hydraulique, M. Taha DERBAL, de la Poste et des Télécommunications, M. Karim BIBI TRIKI, du Directeur général de la SEAAL, M. Lyes MIHOUBI, du Directeur général de Ooredoo, M. Roni TOHME, ainsi que des représentants des secteurs des télécommunications et de l’hydraulique.

Grâce à une plateforme de génération et de transmission instantanée de factures par SMS, les clients de la SEAAL peuvent, désormais, recevoir leurs factures en temps réel et procéder à leur paiement en ligne.

Ce service permet également d’informer les clients en cas de problème technique majeur qui pourrait impacter la distribution d’eau ou de l’assainissement et d’envoyer des SMS ciblés aux clients géolocalisés pour les informer de tout incident ou de toute perturbation du service au niveau de leurs localités.

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo M. Roni Tohme a déclaré : « Ooredoo est fière d’accompagner La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger « SEAAL » dans le lancement de ce service d’intérêt public visant à faciliter le quotidien des citoyens. En tant qu’entreprise technologique qui prône la généralisation de la digitalisation des services, Ooredoo est fière de participer à cette démarche de la SEAAL, qui aura certainement un impact positif sur le citoyen. Nous sommes fiers de soutenir ce projet ambitieux dédié au consommateur Algérien, qui s’inscrit en parfaite adéquation avec la stratégie de Ooredoo quant au développement de la transformation digitale en Algérie. »

A travers son accompagnement à la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger « SEAAL », Ooredoo réitère son engagement à mettre son expertise et ses infrastructures technologiques au service des clients de la SEAAL et du citoyen Algérien.