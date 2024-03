Djezzy : participation réussie à la deuxième édition du sommet de la Fintech et du e-commerce

Djezzy, leader de l'innovation technologique en Algérie, clôture avec succès sa participation à la deuxième édition du sommet de la Fintech et du e-commerce qui s’est tenue du 5 au 7 mars courant à l’Ecole nationale supérieure d’hôtellerie et de restauration à Ain Benian, marquant ainsi une étape significative dans la promotion des solutions technologiques et des services à valeur ajoutée développés par l'entreprise.

Lors de cet événement majeur, le stand de Djezzy a été mis à l’honneur avec la visite de Monsieur Karim Bibi Triki, ministre de la Poste et des Télécommunications et de Monsieur Yacine Oualid, ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des microentreprises.

La participation de Djezzy à la deuxième édition Fintech a été marquée par la présentation de ses dernières solutions technologiques et de ses services à valeur ajoutée, conçus pour répondre aux besoins changeants des consommateurs et des entreprises. De plus, des démonstrations en direct ont permis aux visiteurs de découvrir l’impact positif de ces innovations sur l’expérience client et sur la modernisation des services financiers en Algérie.

Djezzy tient à remercier tous les visiteurs, les partenaires et les collaborateurs qui ont contribué au succès de cette deuxième édition Fintech et réaffirme son engagement à soutenir l’innovation et le progrès technologique en investissant dans le développement de solutions innovantes pour répondre aux besoins émergents du marché.