Ooredoo s’engage avec son partenaire WINNELKA dans la prévention et le dépistage du Cancer du sein 

Dans la continuité de ses actions à Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, Ooredoo a lancé, en partenariat avec l'Association Nationale d’Aide aux Malades-WINNELKA, et à l’occasion des activités d’Octobre Rose, une large campagne de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein.

Sous le slogan « Tous concernés », ce programme qui s’étale tout au long du mois d’Octobre, se déroule en trois phases et touchera plusieurs wilayas du pays, à savoir : Alger, Tipaza, Batna, Ain Defla, Bouira, Oran, Msila, Tiaret, Relizane, Médéa et Bordj Bou Arreridj.

Ainsi, Ooredoo s’est engagée à accompagner l’Association « Winnelka » dans son programme quant au lancement de caravanes médicales afin de sensibiliser et de procéder au dépistage précoce du cancer du sein, l’organisation de formations médicales permettant la mise à jour des connaissances sur cette maladie ainsi que d’un accompagnement psychologique et d’une prise en charge médicale des femmes dont le résultat du dépistage est positif.

De plus, Ooredoo a lancé en direction des femmes une campagne de sensibilisation via SMS sur l’importance du dépistage précoce du cancer du sein, avec le message : « Ooredoo s’engage dans la lutte contre le cancer du sein. Agissez rapidement et faites-vous dépister ! »

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Roni Tohme a déclaré : « Comme chaque année, Ooredoo tient à marquer le mois d’Octobre Rose, consacré à la lutte contre le cancer du sein, à travers le lancement d’une large campagne de sensibilisation et de dépistage précoce en direction des femmes Algériennes. Cette action de grande valeur s’inscrit dans le cadre de la stratégie de responsabilité sociétale de Ooredoo visant à sensibiliser les femmes sur l’importance du dépistage contribuant ainsi à la prévention contre le cancer. Je saisi cette opportunité pour réitérer l’engagement de Ooredoo à poursuivre ses actions de sensibilisation en collaboration avec notre fidèle partenaire l’Association Winnelka pour permettre une détection précoce et réduire ainsi les risques de cette maladie. »

De son côté, le Président de l’Association Nationale d’Aide aux Malades-WINNELKA, M. Abdelkrim Ibachirene a affirmé : « l’Association Nationale d’Aide aux Malades tient à saluer Ooredoo pour son engagement habituel à soutenir les projets caritatifs médicaux et sociaux entre autres, lancés par l’Association au profit notamment des malades et des personnes âgées. À travers le lancement de cette campagne de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein, nous visons à éduquer nos mères et sœurs sur l’importance de se faire dépister régulièrement afin de lutter contre cette maladie. Nous espérons continuer à travailler conjointement et en permanence afin de développer et soutenir les projets caritatifs lancés par l’Association. »

A noter que Ooredoo et l’Association « Winnelka » ont signé en 2021 un contrat de partenariat en vertu duquel ils ont lancé plusieurs opérations de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein.

Il s’agit notamment d’une opération de dépistage du cancer du sein dans les régions reculées du pays, à l’instar de la localité de EDDIS (Daïra de Ouled Sidi Brahim) de la wilaya de Msila organisée en 2022.

Il y a lieu de rappeler également que, Ooredoo avait organisé en 2021, en partenariat avec l’Association WINNELKA, une campagne de sensibilisation « HAYET » à travers le lancement d’une caravane qui a sillonné plusieurs wilayas du pays pour effectuer des examens cliniques par des médecins sénologues bénévoles au niveau des Centres d’imagerie médicale partenaires et ce au profit des femmes âgées de plus de 35 ans.