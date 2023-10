Amazon va tester des robots humanoïdes dans ses entrepôts

Le géant mondial du e-Commerce, Amazon a annoncé lors de l'événement Delivering the Future, qu’elle allait commencer à tester Digit, le robot bipède d'Agility, dans ses installations, ce qui pourrait aider la firme dans certains processus.

Le géant mondial Amazon, dispose actuellement de 750 000 robots qui aident ses employés à effectuer certaines taches notamment celles, hautement répétitives et libérant les travailleurs pour qu’ils puissent mieux livrer les clients, a indiqué l’entreprise dans un billet de blog.

Des robots utiles donc qui travaillent en collaboration avec les employés, mais Amazon veut aller encore plus loin en utilisant un robot humanoïde. En effet, la firme envisage de doter ses entrepôts d’un véritable système robotique, baptisé Sequoia en référence aux arbres colossaux originaires de la région californienne de la Sierra Nevada, basé principalement sur une série de système comprenant des robots mobiles et des bras robotisés.

On retrouve dans ce projet, le robot humanoïde bipède de la société Agility Robotics de Corvallis, nommé Digit. Il sera notamment en charge de déplacer des bacs vides dans l’une de ses installations au sud de Seattle, à l’instar de ce que faire le robot Optimus de Tesla.

« Digit peut déplacer, saisir et manipuler des objets dans des espaces et des coins d’entrepôts de manière novatrice », écrit Amazon. « Sa taille et sa forme sont bien adaptées aux bâtiments conçus pour les humains, et nous pensons qu’il existe une grande opportunité de faire évoluer une solution de manipulation mobile, telle que Digit, qui peut travailler en collaboration avec les employés. Notre première utilisation de cette technologie sera d’aider les employés à recycler les bacs, un processus très répétitif qui consiste à ramasser et à déplacer les bacs vides une fois que l’inventaire en a été complètement retiré ». a ainsi dévoilé la société.

Si la robotisation peut faciliter, le travail d’Amazon et lui faire gagner du temps, elle pourrait causer le licenciement de nombreux employés à long terme. Amazon, naturellement, fait valoir que les machines ont pour effet de supprimer la charge de travail physique des employés humains, et non de les remplacer.