Ooredoo présente ses vœux aux médias Algériens

A l’occasion de la célébration de la Journée Nationale de la Presse coïncidant avec le 22 octobre de chaque année, Ooredoo présente ses meilleurs vœux de réussite et de prospérité à l’ensemble de la corporation journalistique Algérienne.

Dans son message de vœux à la presse nationale, le Directeur général de Ooredoo M. Roni Tohme a déclaré : « A l’occasion de la célébration de la Journée Nationale de la Presse, je tiens à présenter, en mon nom et au nom de Ooredoo, nos vœux de succès et de réussite aux professionnels du secteur. Je voudrais également saluer l’engagement et le professionnalisme des journalistes Algériens pour leur dévouement dans l’exercice de leur noble métier afin de garantir au citoyen son droit à l’information. Je saisis cette occasion pour m’incliner aussi devant la mémoire des journalistes qui nous ont quitté. »

Soucieuse de promouvoir continuellement ses relations avec les médias Algériens, Ooredoo a lancé en direction des journalistes et aux professionnels de secteur de la communication des initiatives inédites.

Il s’agit notamment de son concours Media Star, qui a été lancé depuis 2007, et qui en est à sa 16ème édition ainsi que de son club de presse, créé en 2006 et dans le cadre duquel 74 sessions de formation ont été dispensées, à ce jour, au profit des professionnels des médias traitant des différentes thématiques utiles à l’exercice de leur métier.