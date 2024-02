Ooredoo réédite son opération de don de sang

Fidèle à son statut d’entreprise citoyenne et solidaire, Ooredoo a organisé une opération de don de sang de ses employés à travers ses sièges sis à Alger, Constantine et Oran.

Devenue une tradition chez Ooredoo depuis près d’une quinzaine d’années, cette opération coïncidant avec la « Journée Mondiale des Maladies Rares », est célébrée le dernier jour de chaque mois de février.

Le lancement de cette opération s’est déroulé le 28 février 2024 au siège de Ooredoo sis à Ouled Fayet en présence notamment, du Dr. Touafdit Houria, Directrice générale de l’Agence Nationale du Sang, de M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires corporatives de Ooredoo, du médecin de travail, du secrétaire général du syndicat d’entreprise, M. Said Tiliouine ainsi que des représentantes de la Direction des Ressources Humaines de Ooredoo.

Cette opération de collecte de cette substance vitale a été organisée dans les trois sièges de la compagnie à Alger, Oran et Constantine, au niveau desquels les employés de Ooredoo ont une fois de plus fait honneur à leur engagement pour cette noble cause, réitérant ainsi leur solidarité avec les personnes maladies.

Poursuivant sa démarche de transformation digitale, Ooredoo a mis en place pour cette opération de collecte de sang une plateforme d’enregistrement via un code QR au profit des potentiels donneurs de sang.

À cette occasion, le Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Roni Tohme, a affirmé : « L’esprit de solidarité est une valeur intrinsèque chez nos employés, qui n’hésitent pas à répondre favorablement à l’appel du cœur pour venir en aide aux personnes qui ont besoin de cette substance vitale. Cette opération de collecte de sang auprès de nos employés s’inscrit en droite ligne avec notre stratégie de responsabilité sociétale de l’entreprise. »

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo organise depuis plusieurs années des opérations similaires qui ont connu un franc succès et une forte mobilisation des employés, permettant la collecte de centaines de poches de sang, et venir en aide à des milliers de malades.

Ce geste de générosité, reflète l’engagement indéfectible des employés de Ooredoo pour sauver des vies humaines à travers un simple geste.