Air Algérie permet désormais l’enregistrement des bagages en ligne

La compagnie nationale de transport aérien Air Algérie, a décidé d’améliorer son service en ligne, en ajoutant une nouvelle fonctionnalité permettant à ses clients de pouvoir enregistrer leurs bagages à l’avance.

En effet, après avoir changé sa franchise bagages en décidant de s’aligner aux normes sécuritaires internationales, en donnant droit aux clients qu’à une seule pièce de bagage de 23 Kg, Air Algérie veut faciliter l’enregistrement des bagages aux clients qui devront payer plus cher pour les bagages supplémentaires.

Ainsi, en permettant l’enregistrement en ligne, Air Algérie permet la réduction des prix des bagages supplémentaires ajoutés à l’aéroport le jour du départ. Pour rappel, concernant les vols vers et depuis la France, le passager doit payer 12 000 DA pour une pièce supplémentaire et 22 000 DA pour la deuxième.

Désormais avec la nouvelle fonctionnalité d’Air Algérie, les clients pourront enregistrer leurs bagages, eux-mêmes, en ligne 24 heures et jusqu’à 3 heures avant leur voyage, avec une limite de 6 pièces. Pour le faire, il suffit de lancer l’application, Sélectionner « gérer ma réservation » ; Accéder à « services complémentaires »; et sélectionner « bagages » et indiquer le nombre de pièces à enregistrer.

Concernant les tarifs, le passager paiera 40 euros pour la première pièce supplémentaire, 75 euros pour la deuxième et ainsi de suite.