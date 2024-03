Samsung dévoile une mise à jour importante de son application Try Galaxy

Samsung a dévoilé la nouvelle mise à jour de son application Try Galaxy, en adoptant plusieurs nouveautés importantes. Désormais avec l’intégration massive de l’intelligence artificielle, les utilisations peuvent profiter de Live Translate, Chat Assist, Note Assist, Photo Assist et Circle to Search with Google

Le fabricant coréen, a dévoilé la mise à jour de son application Tru Galaxy. Alors qu’elle n’était conçue que pour les utilisateurs d’iOS, cette dernière est désormais disponible pour tous les appareils Android, y compris les modèles Galaxy. L’application Try Galaxy mise à jour, simule l’expérience de regarder l’écran d’accueil d’un véritable Galaxy S24. Une fois dans l’application, des tutoriels et du contenu interactif vous aident à naviguer dans la dernière interface.

Le nouveau widget sur la deuxième page de l’écran d’accueil présente les principales fonctionnalités alimentées par l’IA de la série Galaxy S24 et ses outils de caméra avancés. Parmi les nouvelles fonctionnalité d’IA mises en avant sur l’application on retrouve :

-Live Translate, qui permet de communiquer sans barrières linguistiques grâce à la fonction de traduction d’appels bidirectionnels en temps réel intégrée à l’application native.

-Note Assist qui permet de prendre des notes donc mais avec la possibilité de recevoir désormais des résumés instantanés générés par l’IA pour vous aider à rationaliser et organiser vos notes.

-Chat Assist, qui permet d’affiner le ton de n’importe quel message text, que ça soit profession ou informel.

-Photo Assist, qui permet d’optimiser la prise de photo à l’aide de Generative Edit, un outil d’IA qui vous permet de redimensionner, repositionner ou même supprimer des objets dans les photos.

-Circle to search with Google, qui avec un geste circulaire, permet de rechercher tout ce qui est affiché à l’écran sans changer d’application. Appuyez longuement sur le bouton d’accueil et dessinez un cercle autour de l’image pour obtenir des résultats de recherche instantanés

Enfin, à côté de ces nouvelles fonctionnalités, on retrouve également les outils de caméra avancés de la série Galaxy S24, qui via des vidéos tutorielles immersives filmées en vue à la première personne, vous pouvez apprendre à prendre des photos claires et lumineuses la nuit de loin grâce au Zoom Nightography, à enregistrer des vidéos stables lorsque le sujet se déplace rapidement avec la fonction Super Steady, et à réaliser des portraits et des selfies impressionnants en mode Portrait.