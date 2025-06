Ooredoo organise une opération de nettoyage de forêt à Jijel sous le slogan « Bladna Dima N’dhifa »

Dans le cadre de son engagement pour la protection de l’environnement et la promotion d’une culture éco-responsable, Ooredoo a organisé, le samedi 14 juin 2025, la 4ᵉ édition de son opération de nettoyage de forêt à Mabou, dans la commune de Kheiri Oued Adjoul (à 30 km au sud-est de Jijel), sous le slogan : « Bladna Dima N’dhifa » (Gardons notre pays toujours propre).

Placée sous le haut patronage de la Ministre de l’Environnement et de la Qualité de la Vie, et en partenariat avec l’Association Nationale du Volontariat (ANV), cette initiative citoyenne a rassemblé les employés de Ooredoo et des dizaines de volontaires, mobilisés pour nettoyer une zone forestière proche de la réserve naturelle de Beni Belaïd, classée site Ramsar pour sa richesse écologique.

Une mobilisation pour prévenir les feux de forêts

L’action, menée en présence des autorités locales (directeurs de wilaya de l’environnement, de la poste et des télécommunications, ainsi que des représentants des forêts), vise à prévenir les risques d’incendie, notamment liés au jet anarchique de déchets inflammables comme les bouteilles en verre, mégots de cigarette ou papiers. Équipés de gants et de sacs biodégradables, les volontaires ont nettoyé la zone dans une ambiance conviviale et solidaire, avant de découvrir la réserve naturelle de Beni Belaïd et ses particularités écologiques.

À cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Roni TOHME a déclaré : « Cette nouvelle opération de nettoyage de forêt dans la wilaya de Jijel reflète notre volonté constante de promouvoir les valeurs de citoyenneté et de protection de l’environnement. À travers notre mobilisation sur le terrain, notamment dans des zones forestières sensibles en période estivale, nous réaffirmons notre engagement à contribuer activement à la sauvegarde de l’écosystème national et à inculquer une conscience environnementale durable auprès des jeunes générations. Je salue l’implication exemplaire des employés bénévoles de Ooredoo, et ceux de l’ANV pour leur mobilisation qui a permis la réussite de cette initiative citoyenne et écologique qui incarne la culture du développement durable. »

Pour sa part, le Président de l’Association Nationale du Volontariat, M. Ahmed MALHA, a déclaré : « C’est avec une ferme volonté que l’Association Nationale du Volontariat mène en partenariat avec Ooredoo cette opération de nettoyage de la forêt dans sa 4ème édition dans la wilaya de Jijel. Cette action, au début de la période estivale, revêt une importance capitale pour la sensibilisation des citoyens aux dangers des comportements négligents pouvant provoquer des incendies de forêts. À travers des gestes simples mais essentiels, nous contribuons à la protection de notre patrimoine naturel et à la sauvegarde de la richesse écologique de notre pays. »

Une Continuité dans la stratégie RSE

Cette action s’inscrit dans le cadre de la politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) de Ooredoo, menée en collaboration avec les autorités locales et les associations. Elle vient s’ajouter à d’autres initiatives écoresponsables, notamment les campagnes de reboisement organisées à Naâma et Boussâada, deux wilayas traversées par le barrage vert.

À travers ces opérations, Ooredoo confirme son positionnement en tant qu’entreprise engagée pour un avenir plus vert, durable et citoyen.