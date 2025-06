Tlemcen accueille la 3e Rencontre régionale entre Algérie Télécom et les associations de protection du consommateur

La wilaya de Tlemcen a accueilli, ce samedi, la troisième Rencontre régionale entre les cadres d’Algérie Télécom et les représentants des directions régionales de l’Ouest du pays, en présence des associations de protection du consommateur. Cette initiative, organisée par l’APOCE (Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement), s’inscrit dans une série de rencontres visant à renforcer le dialogue entre opérateurs publics et société civile.

Lors de son intervention, Mustapha Zebdi, président de l’APOCE, a souligné l’importance du rôle des associations dans la représentation des attentes citoyennes. « Ces associations sont la voix fidèle du consommateur. Leur objectivité est essentielle pour faire évoluer les services rendus par les entreprises publiques », a-t-il déclaré. Il a insisté sur le fait que la satisfaction du client doit rester une priorité pour toute entreprise de services aspirant à l’excellence.

M. Zebdi a également proposé d’élargir ce type de rencontres à d’autres secteurs, notamment la téléphonie mobile, la Société algérienne des eaux (ADE), Sonelgaz ou encore d’autres prestataires de services essentiels.

Cette rencontre à Tlemcen fait suite à deux précédentes éditions organisées à Ouargla et Annaba. Elle vise à permettre aux associations de relayer les préoccupations des citoyens en matière de télécommunications, et à offrir à Algérie Télécom une opportunité d’évaluer et d’améliorer la qualité de ses prestations.

Houssam Eddine El-Ayadhi, membre du bureau national de l’APOCE, a salué l’engagement d’Algérie Télécom à répondre aux doléances exprimées lors des précédentes rencontres. Il a invité les autres entreprises de services à s’inspirer de cette démarche participative et à instaurer une communication continue avec les consommateurs.

Côté technique, Sofiane Lounis, directeur de l’Exploitation et de la Maintenance des réseaux à la direction générale d’Algérie Télécom, a présenté les principales actions engagées pour renforcer la qualité des services, notamment en ce qui concerne le déploiement de la fibre optique.

Amine Adoui, directeur de la Gestion des réseaux d’accès, a pour sa part mis en lumière l’importance stratégique des centres de maintenance et de production pour assurer la continuité des services de téléphonie fixe et d’Internet, en particulier dans le cadre de la transition technologique du cuivre vers la fibre optique.

Les représentants des associations de consommateurs ont principalement insisté sur la nécessité d’accélérer les raccordements à la fibre optique et d’améliorer l’ensemble des services liés aux télécommunications dans la région Ouest du pays.