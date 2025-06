Zerrouki s’assure de l’augmentation de la production des cartes Edahabia à 50 000 unités par jour

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki, s’est rendu lundi à Alger au Centre de fabrication et de personnalisation des cartes Edahabia, situé à Birtouta, afin de vérifier l’application des instructions qu’il avait formulées en vue d’augmenter la capacité de production du site à 50 000 cartes par jour, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi de la feuille de route gouvernementale pour le développement du paiement électronique. Elle a permis au ministre de constater que la capacité de production a effectivement été portée au niveau souhaité, grâce à la mise en service d’une nouvelle ligne dotée de technologies de pointe, respectant les normes de sécurité les plus exigeantes.

Selon le communiqué, cette montée en puissance permettra de réduire considérablement les délais de fabrication et de livraison des cartes Edahabia, dont plus de 15 millions sont actuellement en circulation. Elle devrait également contribuer à renforcer l’inclusion financière et à favoriser l’essor du paiement électronique en Algérie.

À l’occasion de cette visite, M. Zerrouki a souligné l’importance de tirer pleinement parti de ces nouvelles capacités pour élargir les services proposés aux citoyens via la carte Edahabia, en fonction des besoins exprimés. De nouveaux services devraient ainsi être dévoilés dans les prochaines semaines.