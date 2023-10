Ooredoo organise une action de sensibilisation au profit des enfants atteints de maladies rares

Fidèle à son statut d’entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo a organisé le vendredi 29 septembre 2023 au parc de loisirs « Mosta-land » sis à Mostaganem, en collaboration avec l’Association « Collecteurs de Bonheur », une journée dédiée aux enfants souffrant de maladies rares.

Durant cette journée à laquelle a pris part l’équipe RSE de Ooredoo conduite par M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires Corporatives, des ateliers ont été organisés sur la sensibilisation des citoyens à propos des enfants atteints de maladies rares telles que « Les Enfants de la Lune », « Les Enfants-Papillon » et « Les Enfants-Poisson ».

Ain d’aider ces enfants à surmonter leurs maladies, un programme de divertissement et de loisirs a été concocté, en début de soirée, au profit des « Enfants de la Lune » issus de certaines wilayas de l’Ouest du pays au niveau du parc de loisirs Mosta-land leur permettant de vivre des moments de partage inoubliables dans une ambiance bon enfant.

A cette occasion, le Président de l’Association « Collecteurs de Bonheur » M. Mounir Boudissa a déclaré : « Je tiens à exprimer notre profonde gratitude à Ooredoo pour son engagement éco-citoyen lors de cette action visant à aider les enfants atteints de maladies rares et à sensibiliser l’opinion publique sur la nécessité de la prise en charge de cette frange de la société qui souffre au quotidien. L’objectif principal de cette journée est de sensibiliser l’opinion publique quant à la nécessité de venir en aide aux enfants souffrant de maladies rares à travers de simples gestes. Je tiens également à saluer la directrice du parc d’attractions Mosta-land pour avoir offert cette opportunité aux enfants malades de vivre des moments inoubliables avec leurs congénères et leurs familles. »

Il y a lieu de noter que Ooredoo avait lancé depuis 2022, en collaboration avec l’association « Collecteurs de Bonheur », une série d’opérations de collecte de bouchons pour soutenir les enfants atteints de maladies rares et ce, à travers l’installation de cabines de récupération de bouchons en plastique au niveau des universités de Bouzareah et de Dely Brahim, la promenade des Sablettes, le parc de loisirs « Mosta-land » à Mostaganem ainsi qu’au niveau des sièges de Ooredoo à Alger, Oran et Constantine.

Une fois la cabine remplie, les bouchons en plastique sont récupérés par l’Association « Collecteurs de Bonheur », qui les vend à des entreprises spécialisées dans le recyclage puis récolte les fonds pour accompagner les enfants atteints de maladies rares, afin de les aider à retrouver, un tant soit peu, le sourire.

A noter que ces cabines de récupération de bouchons en plastique fonctionnent à l’énergie solaire grâce à des panneaux photovoltaïques incorporés, et sont équipées d’un détecteur de mouvements relié à un système d’éclairage.

En tant qu’entreprise éco-citoyenne, Ooredoo réitère son implication dans les actions visant la protection et la préservation de l’environnement et ce, à travers des initiatives porteuses de valeurs humaines, environnementales et sociétales.