OPPO : lancement des Nouveaux Reno10 Pro 5G et Reno10 5G

OPPO a annoncé le lancement de ses derniers smartphones de la série Reno - le OPPO Reno10 Pro 5G et le Reno10 5G.

Les deux nouveaux smartphones de la série Reno10 arborent un design fin et léger, caractéristique de la série Reno, avec une épaisseur de 7,89 mm et un poids de 185 g, offrant une prise en main confortable.



Ils sont équipés de la technologie de charge SUPERVOOCTM, de l’OPPO Battery Health Engine et du SUPERVOOC S power management pour une charge rapide et une meilleure autonomie de batterie. De plus, ces appareils intègrent un puissant SoC, une grande capacité de stockage, un système de refroidissement amélioré, et fonctionnent sous ColorOS 13.1 pour des performances fiables et une expérience fluide, garantissant une durabilité d’au moins quatre ans.

Le Reno10 Pro 5G et le Reno10 5G sont dotés d’un système de caméra de portrait composé de trois capteurs, comprenant une caméra de portrait téléobjectif de 32MP équipée d’un capteur Sony IMX709 RGBW, une première dans l’industrie. Ces téléobjectifs offrent un zoom optique 2X, tandis que le mode portrait amélioré permet aux utilisateurs de capturer des portraits naturels et nettement définis dans diverses situations. Cette caractéristique renforce la réputation de la série Reno en tant qu’expert du portrait.

Nouveau Design 3D Incurvé avec une Coque Mince et une Prise en Main Confortable

Les téléphones Reno10 Pro 5G et Reno10 5G arborent un design fin et léger, avec une coque 3D micro-incurvée qui améliore la prise en main tout en les rendant visuellement plus minces. Disponibles en finitions colorées telles que le Violet Brillant, le Gris Argenté (pour le Reno10 Pro 5G), et le Bleu Glace, le Gris Argenté (pour le Reno10 5G), ils intègrent une technique d’assemblage avancée à l’arrière, créant un design bicolore autour de la zone de l’appareil photo. Cette zone abrite le capteur principal, le capteur de portrait à téléobjectif et le capteur ultra grand-angle de 112°, avec une texture gravée au laser sur l’appareil photo principal.

À l’avant, un écran 3D incurvé de 120 Hz occupe presque toute la façade, offrant une expérience visuelle immersive grâce à ses bordures minces et à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un rapport écran/corps de 93 %.

Le Système de Caméra Portrait Ultra-clair Propulse l’Expérience de la Prise de Portrait à un Niveau Supérieur

La série Reno10 offre une expérience photographique améliorée avec des caméras de haute qualité, notamment le Reno10 Pro 5G équipé de trois caméras arrière : une principale de 50 Mpx, une caméra portrait de 32 Mpx avec téléobjectif, et une caméra ultra grand angle de 8 Mpx. Le Reno10 5G présente quant à lui un appareil photo principal de 64 Mpx et un téléobjectif de 32 Mpx, assurant des captures détaillées dans toutes les conditions.

Le téléobjectif de 32 Mpx permet un zoom optique 2X pour des portraits réalistes, avec un revêtement anti-reflets et un capteur lumineux IMX709 pour des performances exceptionnelles en basse lumière. De plus, ces modèles sont équipés du moteur Portrait Expert Engine, améliorant la capture de portraits grâce à des algorithmes d’IA avancés et offrant des réglages personnalisables pour des effets de profondeur de champ uniques tout en préservant la naturalité des images.

Des Performances Complètement Optimisées pour une Fluidité Permanente

OPPO excelle dans la charge rapide et fiable, notamment sur la série Reno10, où des améliorations majeures ont été apportées à la batterie et à la charge. Le Reno10 Pro 5G est équipé de la charge flash SUPERVOOCTM de 80 W, permettant une charge complète en 28 minutes environ. La puce de gestion d’énergie OPPO SUPERVOOC S réduit de 45 % l’espace occupé par les composants de charge rapide, augmentant l’efficacité de la batterie à près de 99,5 %. Avec cette technologie, la batterie de 4 600 mAh offre près de 1,5 jour d’autonomie.

Le Reno10 5G propose également la charge SUPERVOOCTM Flash de 67 W, permettant de charger sa batterie de 5 000 mAh à 100 % en environ 47 minutes. Ces performances sont soutenues par les puissantes plates-formes Snapdragon® 778G 5G et MediaTek Dimensity 7050 5G, avec un système de refroidissement mis à jour. De plus, le Dynamic Computing Engine d’OPPO optimise la gestion de la mémoire, tandis que la technologie RAM Expansion permet de convertir temporairement l’espace ROM inutilisé en jusqu’à 12 Go de RAM, offrant une expérience fluide avec plusieurs applications ouvertes simultanément. Ces améliorations assurent une performance optimale pendant quatre ans, avec le Reno10 Pro 5G obtenant la note A lors de la certification de fluidité de 48 mois du TÜV SÜD.

Connectivité Fluide et Haute Efficacité dans ColorOS 13.1

La mise à jour ColorOS 13.1 pour la série Reno10 apporte plusieurs fonctionnalités pratiques. Multi-Screen Connect permet de connecter les smartphones Reno10 à un PC, simplifiant le travail sur plusieurs appareils et offrant une compatibilité avec le nouvel OPPO Pad 2. Cette connexion facilite l’accès aux fonctions de communication du Reno10 depuis l’OPPO Pad 2, ainsi que le partage de données mobiles, les appels téléphoniques, les SMS, la connexion Wi-Fi sans mot de passe et les notifications en temps réel. De plus, la diffusion d’écran en continu permet de passer du visionnage sur le téléphone à l’écran plus grand de l’OPPO Pad 2, avec la possibilité de transférer des fichiers tels que des images, de la musique et des vidéos sans utiliser de données mobiles.

Multi-Screen Connect facilite également la connexion des smartphones Reno10 à un PC, simplifiant le travail sur plusieurs appareils. Les utilisateurs peuvent gérer leurs fichiers, recevoir les notifications du téléphone en temps réel sur l’ordinateur, et utiliser simultanément les fonctions d’appareil photo et de capture d’écran sur les deux appareils. De plus, il est possible d’exécuter jusqu’à deux applications téléphoniques en même temps sur l’ordinateur, améliorant ainsi la productivité. En outre, le Smart AOD offre un contrôle pratique sur des applications telles que Spotify, Zomato et Swiggy sans nécessiter le déverrouillage du téléphone, tandis qu’Auto Pixelate garantit la confidentialité des captures d’écran en pixellisant les photos de profil et les noms en un clic.