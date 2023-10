Apple : certains iPhones 15 Pro surchauffent

Apple a dévoilé récemment la toute nouvelle génération de son smartphone phare l’iPhone 15. Si certains acquéreurs ont donné de bonnes impressions d’autres clients se plaignent de la surchauffe importante de certains modèles Pro.

La marque à la pomme, a levé le voile récemment sur la nouvelle génération de ses iPhones. A peine commercialisé l’iPhone 15 Pro Max, vient de connaitre des retours négatifs. En effet, plusieurs clients se plaignent d’un problème de surchauffe pouvant créer des brûlures au premier degré, même lorsque le téléphone est faiblement sollicité.

Certains utilisateurs, associent cette surchauffe à la nouvelle puce A17 Pro d’Apple, mais les experts donnent une autre explication. En effet, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que « les problèmes de surchauffe de l’iPhone 15 Pro ne sont pas liés à la gravure en 3 nm », mettant en cause le choix du système de dissipation thermique par le service Recherche et développement.

L’expert explique ainsi que : « les compromis faits pour obtenir un poids plus léger, tels que la réduction de la zone de dissipation de la chaleur et l’utilisation d’un cadre en titane, qui a un impact négatif sur l’efficacité thermique, sont probablement la cause principale [de la surchauffe ».