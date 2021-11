Ooredoo l’opérateur télécom officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 202 et de la Coupe Arabe de la FIFA Qatar 2021

Ooredoo a annoncé qu'il sera l'opérateur télécom officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 202 au Moyen-Orient et en Afrique, et l'opérateur télécom officiel de la Coupe Arabe de la FIFA, Qatar 2021 au Moyen-Orient et en Afrique.

Le choix porté sur Ooredoo pour soutenir de tels événements sportifs majeurs vient renforcer l’étroite collaboration entre Ooredoo et la FIFA, puisque Ooredoo était déjà le sponsor national de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar™ dans les éditions 2019 et 2020.



À cette occasion, le directeur commercial de Ooredoo Qatar, Sheikh Nasser Bin Hamad Bin Nasser Al Thani, a déclaré : « Nous sommes très fiers de collaborer encore une fois avec la Fédération Internationale de Football (FIFA), en étant cette fois ci le sponsor principal du plus grand et le plus important événement sportif au monde et de la plus grande compétition footballistique de la région. En 2021 et 2022, tous les regards seront tournés vers le Qatar, ce qui constituera une grande opportunité pour notre entreprise d’asseoir son leadership dans les domaines des télécommunications et de l’innovation, sans parler de la communication avec les supporters des différents pays de la région et faire connaitre notre cher pays, qui est le carrefour des grandes manifestations sportives. C’est également une belle occasion de célébrer le sport le plus populaire au monde. »

Sheikh Nasser Bin Hamad Bin Nasser Al Thani a rajouté : « Au Qatar, nous disposons de nombreuses infrastructures sportives mondiales équipées avec les dernières technologies et les innovations les plus pointues. Le réseau très développé de Ooredoo est capable de répondre aux besoins des supporters et des invités, notamment en termes de vitesse et de la confiance que tout le monde recherche lors d’une compétition d’une telle envergure. Je voudrais exprimer, encore une fois, notre fierté de contribuer au soutien de notre pays dans l’organisation de cet important évènement mondial afin d’offrir à tous nos invités une expérience inoubliable. Nous sommes également très impatients de suivre les matchs et l’ambiance avec la présence des supporters du monde entier. «

Pour sa part, le Directeur des revenus commerciaux au sein de la FIFA, M. Nick Brown, a affirmé : « Nous sommes ravis de voir Ooredoo, sponsor régional de ces deux grandes compétitions au Qatar. Avec sa présence à nos côtés,nous aspirons à accueillir deux événements majeurs inoubliables, qui réuniront les amoureux du ballon rond au Qatar et partout dans le monde. »

La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ se tiendra du 21 novembre au 18 décembre 2022. Cette coupe du monde est le plus grand évènement sportif et le plus suivi au monde. L’édition du Qatar 2022™ sera la première coupe du monde abritée par un pays arabe et de la région du Moyen Orient et Nord Afrique. On prévoit plus de 110 millions de téléspectateurs pour chaque match, sachant qu’environ 51% de la population à travers le monde a suivi les matchs de la Coupe du Monde FIFA, Russie 2018™.

La Coupe Arabe de la FIFA, Qatar 2021™ se tiendra du 30 novembre au 18 décembre 2021, avec la participation de 16 équipes. Il s’agit d’un tournoi préparatoire avant d’accueillir la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™ du 21 novembre au 18 décembre 2022. Pour plus d’informations sur les deux compétitions, veuillez consulter le site FIFA.com.