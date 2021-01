Ooredoo : jusqu’à 40Go de bonus internet sur l’offre Dima

Ooredoo accompagne ses clients en ce début d’année 2021 et lance une nouvelle promotion sur son offre Dima Ooredoo.

Disponible sur tout le territoire national à travers tout le réseau de vente Ooredoo, cette nouvelle promotion permet aux clients Dima Ooredoo (nouvelles acquisitions ainsi que les clients existants) de profiter d’un bonus internet offert ainsi qu’un accès gratuit à plusieurs services digitaux.

En effet, pour tout achat ou renouvellement de forfait Dima, le client recevra des souscriptions offertes aux services ANAZIK, ANAFLIX et iMadrassa ainsi que :



* 10Go de bonus internet pour Dima 1200

* 40Go de bonus internet pour Dima 2000 et Dima 3500



Pour profiter du bonus internet offert, il suffit de saisir le code dédié *530# ou visiter choof.ooredoo.dz. Ces avantages promotionnels sont valables à partir de la date d’achat ou de renouvellement du forfait Dima.



A travers cette promotion, Ooredoo permet à ses clients de bien commencer l’année 2021, en leur offrant plus de confort de consommation, ainsi qu’une sélection inédite de services digitaux riches en contenus pédagogiques, culturels et divertissants.