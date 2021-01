Samsung et LG dévoilent leur stratégie pour 2021 !

A peine l’année 2021 a débuté que les deux principaux équipementiers coréens ont dévoilé leurs objectifs. En effet, les deux géants de l'électronique sud-coréens, Samsung Electronics et LG Electronics ont promis de favoriser les futurs moteurs de croissance cette année.

Samsung, le plus grand fournisseur de Smartphones et de téléviseurs au monde, a déclaré qu’il souhaitait faire face activement aux changements sociaux et économiques induits par la pandémie du Coronavirus afin que 2021 puisse être l’année qui fournira une plate-forme pour sa croissance future. « La transition vers l’ère des données et de l’intelligence s’accélère avec la montée en puissance des nouvelles technologies et nouveaux business », a souligné Kim Ki-nam, vice-président de Samsung Electronics. « Il est nécessaire aujourd’hui de favoriser nos nouveaux secteurs de croissance et regardons 10 ans dans le futur », poursuit-il.

Samsung, également premier producteur mondial de puces mémoire, a tenté de renforcer sa compétitivité dans le secteur de la fonderie ces dernières années et de développer ses solutions d’affichage à points quantiques de nouvelle génération. L’entreprise cherche également à étendre sa présence dans les futures activités liées à la mobilité.

De son côté, LG Electronics a annoncé que sa stratégie commerciale pour 2021 était basée sur la valeur client et qu’elle devait faire progresser son portefeuille d’activités avec une croissance de qualité. « Pour accomplir notre tâche, il est très important de changer notre façon de travailler et de penser », a mis en avant le PDG de LG Electronics, Kwon Bong-seok, dans un message électronique envoyé à ses employés. « Nous devons systématiquement préparer nos futures entreprises qui peuvent créer la communauté de LG », a-t-il encore dit.

Kwon a souligné que LG devait se focaliser sur le « changement disruptif » plutôt que sur la « croissance incrémentielle », ajoutant que l’entreprise cherchera également à engager et encourager des travailleurs talentueux pour atteindre ses objectifs.