Ooredoo : inauguration de la première boutique intelligente de l’Est du pays

Ooredoo annonce l’inauguration officielle de sa première boutique intelligente dans la wilaya de Constantine dans le sillage de la mise en œuvre de la stratégie de modernisation de son réseau de vente et de digitalisation de ses services.

La cérémonie d’inauguration de cet espace commercial digital a été organisée ce dimanche 31 octobre en présence du Président de l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Constantine, M. Abderrahmene Bousbaa, du Président de l’Assemblée Populaire Communale de Constantine, Nadjib Arab, du Directeur de la Poste et des Télécommunications de la Wilaya de Constantine, M. Khaled Abderezzak, du Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Bassam Yousef Al Ibrahim ainsi que des cadres managériaux de l’entreprise.

Située au centre-ville de Constantine, sur le Boulevard Mohamed Belouizdad, (Ex-Saint Jean), la boutique intelligente de Ooredoo invite ses clients, particuliers et entreprises, à vivre une expérience digitale inédite reposant sur un nouveau concept de prestations de service alliant confort, flexibilité, conseils et innovation.

A l’occasion de cette inauguration, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Après Oran et Alger, Ooredoo se réjouit d’annoncer à ses clients l’inauguration officielle de sa boutique intelligente à Constantine. Ce nouvel espace vient concrétiser notre volonté de nous rapprocher de nos clients et notre ambition de leur offrir une expérience mobile innovante et à la hauteur de leurs attentes. De l’accueil jusqu’à la prise en charge de leurs requêtes, nos clients bénéficieront d’une qualité de services de haut niveau, d’une prise en charge rapide de leurs demandes et de conseils avisés. Avec nos boutiques intelligentes à Alger, Oran et Constantine, les clients de Ooredoo profiteront de notre leadership digital dans les trois régions du pays. »

Profitant de cette cérémonie d’ouverture, qui intervient à la veille de la célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954, le Directeur général, M. Al Ibrahim a ajouté : « En mon nom personnel et au nom de tous les employés de Ooredoo Algérie, j’adresse mes plus chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de santé et de prospérité aux Algériens. Cette illustre page de l’histoire de l’Algérie nous rappelle l’héroïsme, le combat et le sacrifice du peuple algérien pour recouvrer sa liberté et son indépendance après une glorieuse révolution. »

Grâce à un concept d’aménagement moderne et 100% Made in Algeria, la boutique intelligente de Ooredoo permet au client d’évoluer, en toute liberté et flexibilité, à travers les différentes zones en fonction de ses besoins, de ses recherches et de ses centres d’intérêt :



* La zone d’ATTENTE : offrant aux clients des prises USB pour le rechargement des téléphones et terminaux mobiles tout en profitant des expériences visuelles sur de grands écrans d’affichage modernes.

* La zone de VENTE : des places assises pour la vente et la prise en charge des demandes commerciales des clients. Ces derniers ont le choix de payer en espèce ou via un Terminal de Payement Electronique (TPE).

* La zone HOME : espace reproduisant la salle de séjour d’une maison, où le client pourra, confortablement installé, vivre la connectivité Ooredoo via la SAHLA BOX et expérimenter les produits digitaux et les applications de Ooredoo telles que les plateformes exclusives de streaming ANAFLIX et de musique ANAZIK.

* La zone d’EXPERIENCE : disposant de comptoirs d’exposition dans laquelle le client a la possibilité de tester librement les dernières nouveautés en matière de smartphones, de tablettes tactiles et autres terminaux mobiles proposés par Ooredoo.

Sur place, des Conseillers de vente assureront une prise en charge personnalisée pour les clients, particuliers et entreprises, en les orientant et en les conseillant sur les produits et services Ooredoo les mieux adaptés à leurs besoins.

Avec l’ouverture des boutiques digitales d’Oran, d’Alger, et de Constantine, Ooredoo confirme son ambition de faire bénéficier ses clients où qu’ils soient de ses services innovants.