Djezzy: Nouvelle hausse des revenus au 3éme trimestre

Pour son activité lors du 3éme trimestre 2021, Djezzy signe une hausse annuelle de ses résultats opérationnels et financiers.

Djezzy vient d’annoncer que lors du 3e trimestre 2021, son résultat a signé une progression de 3.6% par rapport à la même période en 2020, soit 23,1 milliards de dinars. Ce chiffre est le fruit du renforcement de l’activité digitale, la poursuite de l’application « Djezzy App » et de son offre à destination des entreprises.



A cette occasion, Matthieu Galvani Président-directeur général de Djezzy a déclaré : « Ce fut un trimestre très fort pour Djezzy. L’entreprise a renforcé sa performance sur tous les fronts et a confirmé l’efficience de son modèle opérationnel centré sur le numérique. Les investissements dans notre réseau ont constitué un moteur clé de cette croissance. Cela s’est traduit par de meilleurs services pour nos clients et partenaires et a consolidé notre engagement à poursuivre la construction d’une entreprise digitale, et d’apporter ainsi notre contribution à la mise en place d’un écosystème numérique en Algérie ».



Sur le volet investissement, ce sont 3 milliards de dinars qui ont été investis au cours du 3e trimestre par Djezzy se qui porte à 9,8 milliards de dinars le montant global investit depuis le début de l’année, soit une progression annuelle de 21%. Djezzy annonce par ailleurs que la couverture 3G/4G a été étendue de 20 points. L’opérateur met la lumière sur le fait que sa trésorerie est très largement supérieure à celle de l’année dernière malgré ces 1,7 milliards d’investissements supplémentaires.

Le communiqué de Djezzy à lui aussi indiqué qu’à la fin du 3e trimestre, l’opérateur comptabilisait 14,1 millions de clients dont 9,9 millions de clients data (+7,7%). Avec 9,8 milliards de dinars, les revenus data ont poursuivi leur courbe ascendante en enregistrant une hausse annuelle de 18% en raison d’une forte augmentation de la consommation data, laquelle est passée de 4,8 Go/client l’an dernier à 6,9 Go/client cette année, soit une croissance de 42,5%. Plus de 7,1 millions d’abonnés 4G (+29%) ont été également recensés alors que le nombre d’utilisateurs de smartphones 4G a, pour sa part, crû de 35% (à 8,6 millions) par rapport à la même période en 2020. Le revenu moyen par client (ARPU) s’est établi à 545 dinars par utilisateur confirmant une tendance haussière de 4,1% d’année en année.