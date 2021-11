À l’occasion de la commémoration du 67ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération nationale, correspondant au 1er novembre de chaque année, Mobilis s'est mis aux couleurs nationales et a orné la façade principale du siège de sa direction générale, avec le l’emblème national.

Mobilis a ainsi, enjolivé toute la façade principale de son building avec un immense drapeau d’une superficie de 2 400m2, afin de commémorer et partager avec tous les Algériens cette date phare et charnière de l’histoire, menée honorablement et courageusement, par notre peuple pour que vive l’Algérie Algérienne libre et indépendantes.