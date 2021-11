OPPO dévoile des technologies et des initiatives innovantes lors de l’évènement « OPPO Developer Conference 2021 »

OPPO organise sa conférence des développeurs “2021 OPPO Developer Conference (ODC)” intitulée “Bâtir un avenir meilleur ensemble”. Durant la conférence, OPPO a dévoilé une panoplie de technologies au niveau des Omoji, le ray tracing, et le calcul hétérogène. La marque lance également sa nouvelle marque OPPO Health et les services OPPO Carlink businesses.

Levin Liu, vice-président OPPO and président de l’institut de recherche “OPPO Research Institute” a déclaré : « Dans un monde plus connecté, le nombre d’appareils et de services, ainsi que les modes d’interactions sont de plus en plus diversifiés. Les développeurs ont besoin d’être en mesure de prendre en charge différents scénarios d’utilisation et des cycles de fonctionnement plus longs ». Il a ajouté que : « OPPO s’engage à offrir à ses développeurs les moyens pour relever les défis et pour bâtir ensemble un avenir meilleur pour nos utilisateurs ».

OPPO projette de construire une expérience de service omniprésente, centrée sur l’utilisateur, pour créer des interactions naturelles entre les personnes et les appareils ainsi que des interconnexions transparentes de plusieurs appareils pour faire en sorte que l’expérience de service se déroule de la façon la plus naturelle possible. Cet avenir nécessite des visuels améliorés, une informatique efficace et une connexion étroite entre les différents équipements. OPPO a lancé une série d’innovations techniques pour permettre aux développeurs de co-créer avec OPPO pour réaliser cette vision.

Pour des visuels améliorés, les technologies Emoji et ray tracing d’Oppo peuvent aider les développeurs à donner vie aux applications et aux jeux.

OPPO a apporté la technologie Omoji basée sur l’IA à ColorOS. Grâce à des modèles d’apprentissage en profondeur et à des algorithmes puissants, il peut capturer et reproduire des expressions faciales délicates et devenir les avatars des utilisateurs dans le monde virtuel.

Basé sur l’API Vulkan et conçu avec la technologie Ray Tracing pour la prochaine génération d’appareils mobiles, la technologie OPPO ray tracing peut reproduire les détails dans le monde réel et améliorer l’expérience de visualisation de l’utilisateur. OPPO a déjà finalisé le développement de prototypes sur les appareils mobiles et prévoit de fournir un accès aux capacités technologiques aux développeurs durant le premier semestre 2022. La technologie Ray Tracing a un large potentiel d’application dans des domaines tels que les fonds d’écran 3D animés, les filtres d’image et la réalité augmentée.

Les besoins informatiques deviennent de plus en plus constants et omniprésents, et ils doivent être plus efficaces qu’avant. OPPO a lancé une solution d’optimisation des performances et de la puissance, une solution de calcul hétérogène, qui peut utiliser différents cores, différents threads et différents processeurs de manière plus efficace. En accédant aux capacités informatiques hétérogènes d’OPPO, les développeurs peuvent résoudre plus facilement les problèmes de performances des applications et faire fonctionner les programmes d’une manière plus rapide et plus efficace.

De nos jours, les maisons et les lieux de travail des gens regorgent d’appareils, mais les voitures ne sont toujours pas aussi connectées. Pour rendre un service omniprésent dans la réalité, les voitures doivent également être davantage intégrées dans la vie numérique des gens. OPPO a présenté la solution OPPO Carlink, permettant de nombreuses fonctions telles que le déverrouillage des véhicules et la diffusion d’informations sur les écrans via smartphones. Grâce à OPPO Carlink, OPPO étendra la capacité de connecter des smartphones et des voitures pour donner aux développeurs un accès plus facile au développement de produits liés au secteur automobile. OPPO Carlink s’est déjà associé à plus de 70 entreprises.

OPPO a également annoncé officiellement la création d’OPPO Health, le produit sanitaire d’OPPO focalisé sur les soins médicaux préventifs et les changements de mode de vie. Faisant recours à des capteurs, des algorithmes, des données et l’ingénierie biomédicale, OPPO Health vise à fournir des modèles de données continus et à long terme, ainsi qu’un retour d’information aux utilisateurs et aux prestataires de soins de santé pour de meilleures solutions de soins de santé.

Créée début de l’année 2021, OPPO Health Lab est une équipe de R&D multidisciplinaire focalisée sur des domaines tels que le sommeil, le sport, la santé cardiovasculaire et la télémédecine. OPPO a également annoncé un ensemble d’outils pour les collaborateurs du secteur de la santé, le « Kit de recherche en santé OPPO », qui peut aider à la collecte de données, à l’analyse et au développement d’applications, conçu pour aider les collaborateurs dans leur recherche en santé unique et se transformer finalement en une application indépendante intégrée dans l’écosystème de la santé d’OPPO.

OPPO adhère à la mission « La technologie pour l’humain, la bonté envers le monde » et invite davantage les développeurs et les partenaires à travailler ensemble de manière ouverte et gagnant-gagnant à l’ère de l’expérience intelligente. OPPO vise à travailler avec plus de développeurs pour créer des expériences technologiques diverses et transparentes pour les utilisateurs du monde entier.