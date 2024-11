Ooredoo célèbre ses 20 ans en Algérie avec un jeu concours exceptionnel : 20 voitures à gagner

Pour fêter ses 20 ans de présence en Algérie, Ooredoo lance un jeu concours exclusif permettant à ses abonnés de remporter 20 voitures. Ce concours se déroulera du 17 novembre 2024 au 25 janvier 2025.

Depuis son arrivée en Algérie en 2004, Ooredoo s’est imposé comme un acteur majeur de l’innovation technologique, offrant des solutions mobiles et Internet de pointe et contribuant à la transformation numérique du pays. Avec une approche tournée vers l’avenir, Ooredoo a consolidé sa place de partenaire incontournable pour les utilisateurs algériens.

Dans le cadre de cette célébration, Ooredoo invite ses clients à participer à un quiz interactif. Pour participer, il suffit de recharger son compte avec un minimum de 100 DA dans un Espace Ooredoo, un point de vente agréé ou via l’application My Ooredoo. Après la recharge, les participants peuvent composer le *523# pour accéder au quiz sans frais supplémentaires. Chaque bonne réponse permet de cumuler des points, et chaque mardi soir, une question bonus disponible jusqu’à minuit permet de doubler ses points.

Chaque semaine, deux participants auront la chance de gagner une voiture, et ce, durant les 10 semaines du concours. L’initiative offre un véritable défi interactif où chaque recharge et chaque réponse correcte augmentent les chances de succès, cultivant un esprit de compétition et de camaraderie entre abonnés.

Ce concours témoigne de l’engagement d’Ooredoo à enrichir l’expérience client par des initiatives innovantes. Il illustre également la volonté de l’opérateur de renforcer sa relation de proximité avec ses clients tout en célébrant deux décennies de succès partagé. Cet anniversaire est l’occasion de saluer non seulement le chemin parcouru, mais aussi les promesses d’un avenir toujours plus connecté et innovant pour l’Algérie.