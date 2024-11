Numérisation : signature d’une convention -cadre entre des banques publiques et l’EADN

Une convention-cadre de coopération entre les banques publiques et l'Entreprise d'appui au développement du numérique (EADN) a été signée, samedi à Alger, visant à renforcer l'autonomie et l'innovation dans le domaine des technologies bancaires, a indiqué un communiqué du ministère des Finances.

La cérémonie de signature de cette convention-cadre, s’inscrivant dans le cadre de la modernisation et de la numérisation du secteur bancaire national, s’est déroulée au siège du ministère et a été présidée par le ministre des Finances, Laaziz Faid, conjointement avec le ministre de la Poste et des télécommunications, Karim Bibi Triki, a précisé la même source.

Cet accord marque, selon le communiqué, « un tournant stratégique pour le secteur des finances, visant à renforcer l’autonomie et l’innovation dans le domaine des technologies bancaires ».

Intervenant à cette occasion, M. Faid a mis en lumière l’importance de ce partenariat entre les banques publiques et l’EADN, qui « traduit la volonté de renforcer l’autonomie des banques dans le domaine sensible des systèmes d’information ».

Lors de son discours, M. Faid a ajouté que « cette initiative s’inscrit en droite ligne des orientations des pouvoirs publics de faire émerger un champion national dans ce domaine ».

Cette convention -cadre marque aussi « une étape cruciale vers l’optimisation des ressources nationales et incarne une vision collective d’amélioration et de modernisation des infrastructures bancaires », a-t-il également fait savoir.

« En s’appuyant sur ce partenariat stratégique, les banques publiques bénéficieront d’une plateforme moderne, flexible et évolutive, conçue pour répondre aux besoins du secteur financier et aux défis futurs », a soutenu M. Faid, en affirmant que « l’EADN jouera un rôle fondamental en prenant en charge l’acquisition, l’implémentation, l’intégration et la maintenance des systèmes d’information pour quatre banques publiques, ainsi que la formation, le suivi et la mutualisation des infrastructures pour d’autres institutions bancaires ».

Aussi, l’EADN développera « ces capacités et son expertise, avec des ressources locales, en vue de les mettre au service des plans de modernisation des systèmes d’information des banques », a relevé M. Faid, tout en assurant que « cette démarche vise à développer des compétences locales, contribuant ainsi à l’essor d’une expertise nationale solide au service de la transformation numérique des banques ».

Dans ce cadre, le ministre des Finances a exprimé « sa reconnaissance envers toutes les équipes ayant œuvré à la concrétisation de ce projet ambitieux » et « sa certitude que cette collaboration entre les banques publiques et l’EADN permettra de développer un système bancaire performant, novateur et à la hauteur des ambitions nationales ».

« Cet engagement commun ouvre la voie à un écosystème bancaire plus résilient et compétitif, soutenant ainsi la modernisation de l’économie nationale et le renforcement de la souveraineté technologique de l’Algérie », a-t-il encore souligné.