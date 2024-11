Internet en Algérie : une couverture nationale dépassant 85 %

L’Algérie a réalisé des progrès notables dans la connectivité numérique, atteignant une couverture de plus de 85 % du territoire national grâce à des investissements majeurs dans les infrastructures. Ce développement s’inscrit dans une stratégie visant à promouvoir un accès universel et durable, un objectif aligné avec les priorités des Nations unies pour le développement durable à l’horizon 2030.

Lors d’un workshop régional organisé par Algérie Télécom, Adel Darwish, directeur du bureau régional de l’Union internationale des télécommunications (UIT) pour les États arabes, a salué cette avancée. Il a souligné que l’objectif de connectivité universelle va au-delà de la simple fourniture d’internet, englobant également un accès sécurisé et abordable aux télécommunications pour tous.

Cependant, des défis subsistent, notamment dans les zones rurales et les pays arabes les moins développés, où plus de 30 % de la population reste non connectée. Cette fracture numérique limite l’accès à l’éducation, aux services essentiels et au développement. L’UIT, en partenariat avec divers acteurs, élabore des solutions innovantes pour garantir une connectivité durable et accessible, tout en favorisant l’échange de bonnes pratiques pour surmonter ces obstacles.