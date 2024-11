Sid Ali Zerrouki prend la tête du ministère de la Poste et des Télécommunications

M. Sid Ali Zerrouki a officiellement pris ses fonctions à la tête du ministère de la Poste et des Télécommunications ce mardi à Alger, succédant à M. Karim Bibi Triki. Cette nomination fait suite au remaniement ministériel opéré lundi par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de la cérémonie de passation de pouvoir, M. Zerrouki a exprimé sa gratitude envers le Président de la République pour la confiance placée en lui. Il a affirmé son engagement à œuvrer « sans relâche » au service de la nation et des citoyens, tout en mettant l’accent sur l’importance de renforcer la coordination et le travail collectif pour développer ce secteur stratégique et répondre aux attentes des citoyens.

Dans son allocution, le nouveau ministre a salué les efforts déployés par son prédécesseur, M. Karim Bibi Triki, qui a piloté le ministère durant plus de trois ans. M. Zerrouki a également souligné la nécessité de moderniser et d’améliorer les services de ce secteur clé pour accompagner les aspirations nationales.

De son côté, M. Bibi Triki a remercié le Président de la République pour la confiance qu’il lui a accordée tout au long de son mandat. Il a souhaité plein succès à son successeur dans ses nouvelles fonctions, l’invitant à poursuivre les efforts engagés pour servir la nation et les citoyens.