Diversification nécessaire des mécanismes de financement pour les startups algériennes

Le financement des startups en Algérie, principalement assuré par le Fonds national des startups (ASF) depuis 2020, doit s’élargir à des fonds publics et privés pour répondre aux besoins croissants de ces entreprises, selon Nacima Arhab, Secrétaire générale du ministère de l'Économie de la connaissance.

Lors du forum « Rakmana », Mme Arhab a salué les efforts de l’ASF tout en soulignant la nécessité de diversifier les sources de financement pour couvrir toutes les étapes de développement des startups et orienter les investissements vers des projets à forte valeur ajoutée.

L’ASF, créé par six banques publiques, joue un rôle clé en soutenant les jeunes entreprises via des participations minoritaires, mais l’écosystème doit entrer dans une phase d’accélération, comme l’a rappelé le ministre Noureddine Ouadah. Cela nécessite une collaboration entre entrepreneurs, universités et investisseurs, notamment privés.

Abdelouahab Gaoua, président du GAAN, a ajouté que les startups et les petites entreprises pourraient jouer un rôle plus significatif dans l’économie algérienne, représentant actuellement 20% du PIB, contre 60% dans certains pays industrialisés. Il a insisté sur l’importance du numérique pour garantir la souveraineté technologique et stimuler une croissance économique durable.