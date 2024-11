La création de banques digitales en Algérie autorisée avec des conditions strictes

La Banque d'Algérie a officiellement ouvert la voie à la création de banques digitales, marquant une étape majeure dans la digitalisation du secteur financier. Publiée au Journal officiel le 21 novembre 2024, la nouvelle réglementation encadre la constitution, l'agrément et les activités de ces institutions, garantissant la protection des consommateurs et la stabilité du système bancaire.

Les banques digitales, entièrement numériques et sans agences physiques traditionnelles, visent à rendre les services bancaires plus accessibles, notamment pour les populations isolées. Pour leur création, plusieurs conditions doivent être remplies :

1. Participation étrangère et actionnariat : Une banque algérienne doit détenir au moins 30 % du capital. Les banques digitales ne peuvent pas être des succursales d’institutions étrangères.

2. Siège social et infrastructures : Le siège doit être basé en Algérie, avec des plateformes numériques et des sauvegardes hébergées localement pour garantir la sécurité des données. Seules des agences automatisées ou des réseaux d’automates sont autorisés.

3. Activités autorisées : Elles peuvent gérer des dépôts, octroyer des crédits, fournir des moyens de paiement et offrir des services de finance islamique. Cependant, elles sont limitées dans l’octroi de crédits aux grandes entreprises, sauf pour des PME évoluées, et un plafond est imposé sur les dépôts d’un client unique.

Cette initiative représente une opportunité pour moderniser le système bancaire et renforcer l’intégration des nouvelles technologies.