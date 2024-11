Clôture du séjour technologique en Chine pour 20 étudiants algériens

Le séjour, axé sur l’innovation et les technologies de pointe, s’est déroulé à Shenzhen et Pékin. Les participants ont exploré l’intelligence artificielle, le cloud computing, les centres de données, la cybersécurité, et les énergies numériques. Ils ont également découvert les innovations en 5G, les perspectives de la 6G, et le WiFi 7. Des visites au Huawei Exhibition Hall et au centre de recherche ont offert une immersion unique dans les processus d'innovation, avec un accent sur des secteurs comme les villes intelligentes et l'industrie pétrolière et gazière. Ce programme, également ouvert à des étudiants d’autres pays africains, a permis des échanges enrichissants sur les tendances technologiques mondiales. Leur séjour s’est conclu par une réception avec l’Ambassadeur d’Algérie à Pékin.

