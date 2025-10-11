Ooredoo Algérie met en avant ses solutions digitales au 4ᵉ Salon International AGREST EXPO

Acteur économique engagé dans la transformation numérique du pays, Ooredoo Algérie a pris part à la 4ᵉ édition du Salon International de l’Agriculture, de l’Élevage et du Matériel Agricole de l’Est Algérien (AGREST EXPO), tenue du 9 au 12 octobre 2025 au Complexe Culturel Ahmed Bey de Constantine.

Véritable carrefour d’échanges et d’opportunités, AGREST EXPO rassemble chaque année de nombreux exposants algériens et internationaux autour d’un objectif commun : valoriser les potentialités agricoles, encourager l’innovation et renforcer les partenariats économiques dans la région de l’Est algérien.

À cette occasion, Ooredoo Algérie a marqué sa présence à travers un stand dédié, animé par l’équipe Ooredoo Business, qui a présenté aux visiteurs professionnels un large éventail d’offres et de solutions technologiques innovantes. Ces solutions visent à répondre aux besoins spécifiques du secteur agricole, notamment en matière de connectivité, de gestion numérique et de services personnalisés favorisant la performance et la productivité.

La participation de Ooredoo à ce rendez-vous économique d’envergure traduit son engagement continu en faveur de la modernisation et de la digitalisation du secteur agricole, considéré comme un pilier stratégique de l’économie nationale.

À travers cette initiative, Ooredoo réaffirme son rôle de partenaire de confiance des entreprises publiques et privées dans leur transition vers un modèle plus moderne, compétitif et connecté.