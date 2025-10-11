Ooredoo Algérie met en avant ses solutions digitales au 4ᵉ Salon International AGREST EXPO

Par
Sabri.L
-
0
28
Acteur économique engagé dans la transformation numérique du pays, Ooredoo Algérie a pris part à la 4ᵉ édition du Salon International de l’Agriculture, de l’Élevage et du Matériel Agricole de l’Est Algérien (AGREST EXPO), tenue du 9 au 12 octobre 2025 au Complexe Culturel Ahmed Bey de Constantine.

Véritable carrefour d’échanges et d’opportunités, AGREST EXPO rassemble chaque année de nombreux exposants algériens et internationaux autour d’un objectif commun : valoriser les potentialités agricoles, encourager l’innovation et renforcer les partenariats économiques dans la région de l’Est algérien.

À cette occasion, Ooredoo Algérie a marqué sa présence à travers un stand dédié, animé par l’équipe Ooredoo Business, qui a présenté aux visiteurs professionnels un large éventail d’offres et de solutions technologiques innovantes. Ces solutions visent à répondre aux besoins spécifiques du secteur agricole, notamment en matière de connectivité, de gestion numérique et de services personnalisés favorisant la performance et la productivité.

La participation de Ooredoo à ce rendez-vous économique d’envergure traduit son engagement continu en faveur de la modernisation et de la digitalisation du secteur agricole, considéré comme un pilier stratégique de l’économie nationale.
À travers cette initiative, Ooredoo réaffirme son rôle de partenaire de confiance des entreprises publiques et privées dans leur transition vers un modèle plus moderne, compétitif et connecté.

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR