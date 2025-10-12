Ooredoo Algérie met la solidarité en action avec une grande campagne nationale de don de sang

Dans le cadre de son engagement constant en faveur de la santé publique et de la solidarité citoyenne, Ooredoo Algérie a organisé, le dimanche 12 octobre 2025, en partenariat avec l’Agence Nationale du Sang (ANS), sa troisième campagne de don de sang de l’année.

Cette opération, menée simultanément dans les trois sièges régionaux de l’entreprise — Centre (Alger), Est (Constantine) et Ouest (Oran) — illustre la volonté de Ooredoo d’inscrire la solidarité au cœur de son action citoyenne.

Le lancement officiel s’est tenu au siège d’Alger, en présence de la Directrice de l’ANS, Dr Houria Touafdit, du Directeur des Affaires Corporatives de Ooredoo, M. Ramdane Djezairi, ainsi que de représentants de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise.

Coïncidant avec la Journée nationale des donneurs de sang, célébrée chaque année le 25 octobre, cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) de Ooredoo, visant à soutenir durablement les établissements hospitaliers et à renforcer les réserves nationales de sang.

Bien plus qu’une simple action ponctuelle, le don de sang représente pour Ooredoo une tradition profondément ancrée dans sa culture d’entreprise. En 2025, la société aura organisé trois campagnes nationales, permettant de collecter des centaines de poches de sang destinées à sauver des milliers de vies. Cette régularité témoigne de l’engagement durable de Ooredoo pour répondre aux besoins constants — et parfois urgents — des structures de santé.

Le succès de ces campagnes repose avant tout sur la mobilisation exemplaire des employés de Ooredoo, qui participent avec enthousiasme et altruisme. Leur implication illustre un esprit de solidarité et de cohésion qui fait la fierté de l’entreprise. Pour eux, ce geste citoyen est non seulement un acte humanitaire, mais aussi une expérience collective porteuse de sens et de valeurs.

Soucieuse d’allier innovation et efficacité, Ooredoo a introduit un système d’inscription digital via QR code, facilitant l’enregistrement des donneurs et optimisant la gestion des collectes. Cette modernisation du processus démontre la volonté de l’entreprise de mettre la technologie au service de la solidarité.

À travers cette initiative, Ooredoo réaffirme son rôle d’entreprise citoyenne engagée, œuvrant activement à la promotion du don de sang et à la diffusion des valeurs humaines universelles de partage, de générosité et de responsabilité sociale.

Chaque campagne de don constitue ainsi un acte concret de vie, renforçant à la fois la solidarité nationale et le lien humain qui unit Ooredoo à la communauté.