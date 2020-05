Mobilis: lancement de nouvelles promotions sur les Services « MobiliStore, Naghmati, MobInfo et MobMic »

Mobilis accompagne tout ses clients durant ce mois sacré de Ramadan et leur propose une souscription gratuite à ses services MobInfo, MobMic, Naghmati et Mobilistore.

Ainsi, durant tout le mois béni, Mobilis offre un accès gratuit à ses services de contenus, et donne à ses clients la possibilité de profiter pleinement de leurs avantages et originalités.



* MobInfo: Permet aux abonnés Mobilis d’accéder à divers bouquets, et de recevoir quotidiennement ou instantanément par SMS les informations qui les intéresse.

* MobMic: Permet aux abonnés d’afficher automatiquement un message personnalisé sur l’écran de leurs correspondants pendant l’appel.

* Naghmati : Vous permet de personnaliser votre tonalité d’attente grâce à un riche et varié catalogue de tonalités, d’attribuer une tonalité différente à chacun de vos contacts, ou d’offrir une tonalité à un ami.

* Mobilistore : Est un portail qui permet aux clients Mobilis, d’accéder à une panoplie de jeux mobile.