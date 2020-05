Djezzy poursuit la distribution des couffins au profit des familles démunies à travers le pays

Dans ce cadre, Djezzy s’est associé avec l’association Kafel El Yatim, l’Association Nationale de Volontariat, YUV Association, et l’association Chougrani afin d’acheminer des packs alimentaires aux personnes dans le besoin dans l’ensemble du territoire national.

Cette opération de solidarité lancée à l’occasion du mois du Ramadhan consiste en la distribution de plus de 13700 couffins aux familles défavorisées et celles ayant été touchées par les conséquences de la crise sanitaire que traverse le pays depuis le début du mois de mars.

En tant qu’entreprise citoyenne, Djezzy et ses employés se sont mobilisés pour participer activement à la campagne nationale de lutte contre la propagation du Covid-19 en Algérie. Dans ce cadre, l’entreprise a dégagé plus de 10 milliards de centimes dont 5,8 milliards de centimes pour l’achat et la distribution de produits alimentaires aux catégories les plus fragiles de la société avec le concours de cinq associations activant dans les quatre coins de l’Algérie reflétant un véritable élan de partage, d’espoir et d’optimisme pour l’avenir.