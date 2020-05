Honor 20e : Un nouveau smartphone triple capteur photo

Techniquement, cette »nouveauté » s’appuie totalement sur le Honor 20 Lite puisque le design et la fiche technique y est pratiquent identique. Ce qui est nouveau avec le Honor 20e, c’est d’abord son processeur. Désormais, c’est une puce Kirin 710F qui l’équipe et il est animé par Android 9.0 avec une surcouche logicielle EMUI 9.1 et peut accéder aux services de Google ainsi qu’à sa plateforme de téléchargement d’applications Play Store.

La marque Honor indique aussi que ce smartphone dispose aussi de 4 Go de mémoire vive et d’un espace de stockage de 64 Go extensibles. Un écran LCD de 6,21 pouces vient l’enrichir sans oublier le capteur photo frontal de 8 mégapixels. Sur la partie arrière, le Honor 20e dispose d’un lecteur d’empreinte digitale ainsi qu’une configuration photo à 3 capteurs.

Dans le détail, il est indiqué que le module principal est un 24 mégapixels soutenue par un autre de 8 mégapixels pour faire du grand angle et un dernier de 2 mégapixels pour optimiser les photos portrait. D’autre évolutions sont à signaler comme sa dotation logiciel qui permet à titre d’exemple un traitement meilleur pour les photos prises de nuit, les photos réalisées avec le grand angle, ou encore celles prises avec le « mode beauté ».

Enfin, Honor stipule que la technologie de fusion de la lumière, 4 en 1, de cet appareil offre une photosensibilité supérieure, une meilleure luminosité et moins de bruit numérique.