Mesures Covid-19 : Des cours en ligne pour les étudiants

Reportée à maintes reprises, la rentrée universitaire 2020-2021 a finalement eu lieu. La pandémie de la COVID-19 a sérieusement impactée l’enseignement en Algérie, mais aussi dans de nombreux pays au monde.

Afin de protéger la santé des étudiants, des mesures sanitaires ont été prises. Parmi elles, la limitation du nombre d’étudiants à 25 dans les bus universitaires, mais également la poursuite de l’enseignement à distance pour certaines branches. Dans ce cadre, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a indiqué que son département « se penche actuellement sur le renouvèlement des équipements permettant d’acquérir plus de réseaux et de débits au niveau des établissements universitaires afin d’assurer au mieux l’enseignement à distance ». Et pour pouvoir réaliser ce projet, le ministère de l’enseignement supérieur travaille actuellement en collaboration avec le ministère de la Poste et des Télécommunications.

M. Benziane a relevé qu’un groupe de travail regroupant les deux ministères a été mis sur pied pour étudier la question et il a été décidé de renouveler les équipements et ‘’nous essayons de faire le maximum pour accélérer les choses’’. « Nous avons lancé, par la même l’occasion, un cahier de charge pour acquérir ces nouveaux équipements », a-t-il encore souligné, en affirmant que son département, à l’instar des autres institutions, a été pris « au dépourvu » par cette crise sanitaire.