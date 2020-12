Motorola : Un Smartphone avec SOC Snapdragon 888 prochainement !

A la veille de la nouvelle année, les rumeurs se multiplient concernant les nouveaux Smartphones qui devraient être dévoilé. Pour Motorola, un Smartphone avec SoC Snapdragon 888 est dans le carton.

L’annonce a été faite par Chen Jing, directeur général de la division de téléphonie mobile de Lenovo en Chine. Selon un article publié sur Weibo, la présentation du Smartphone phare pourrait bientôt avoir lieu, sans donner plus de détails. La seule et unique fonctionnalité divulguée par les dirigeants de Lenovo est le fait que le prochain Smartphone comporterait son dernier SoC Snapdragon 888.

Pour rappel, Motorola a lancé, il y a quelque temps, le Edge Plus. Un mobile livré avec un écran incurvé Full HD + de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un support HDR10 +. Il contient également une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge filaire 18 W TurboPower, la charge sans fil 18 W et le partage de puissance inversé sans fil 5 W. Pour les selfies et le chat vidéo, le téléphone est équipé d’un appareil photo de 25 mégapixels, logé à l’intérieur de la découpe perforée.