Apple Car attendue en 2025 !

Les rumeurs sont de plus persistantes autour d’Apple Car, la première voiture électrique de la firme de Cupertino.

Selon l’agence Reuters, un début de production est prévu dès 2024. Les choses semblent se préciser et nous mènent à croire que le véhicule électrique signé Apple devrait être une réalité. A en croire les fuites, Apple Car aurait une batterie monocellulaire révolutionnaire. Cependant, l’analyste Ming-Chi Kuo vient de publier une note spéciale sur l’Apple Car qui dit que le marché est « trop optimiste » et que 2025 serait le plus tôt possible pour un lancement du véhicule. Et de manière réaliste, 2028 semble plus cohérent.

Il faut savoir que de nombreuses rumeurs circulent depuis 2014 au sujet du véhicule électrique d’Apple. Six ans après, des sources anonymes aurait assuré à Reuters qu’Apple a bien avancé sur le sujet.

L’entreprise américaine souhaiterait développer un véhicule de grande série. Tout le contraire de Google et d’Amazon qui se sont plutôt concentrés sur des robots-taxis autonomes. Si la firme à la pomme a pris autant de temps pour développer son projet c’est pour construire une voiture moins susceptible de surchauffer. Sur ce point, Apple ferait appel à des partenaires extérieurs pour pouvoir profiter de capteurs LiDAR, mais la marque californienne pourrait aussi plancher sur ce point en interne.