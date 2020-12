Pas d’événement physique pour le CES 2021 !

Le Consumer Electronics Show aura lieu du 06 au 09 janvier 2021. Cet évènement annuel qui se tient à Las Vegas (Etats-Unis) est très attendu par les professionnels du secteur des nouvelles technologies.

Comme toutes les manifestations prévues en 2020, le CES 2021 se tiendra également en virtuel compte-tenu de la situation sanitaire actuelle. En effet, de nouveaux Smartphones, véhicules autonomes, objets connectés, innovations et autres gadgets insolites seront au rendez-vous. Le fait que cet évènement soit en mode virtuel, ceci n’affectera nullement les annonces et les grandes tendances du salon. « CES 2021 sera une expérience entièrement numérique mettant en relation les exposants, les clients, les leaders d’opinion et les médias du monde entier », a déclaré Gary Shapiro, président et directeur général de la CTA (Consumer Technology Association- organisateur du CES), dans un communiqué de presse.

Rappelons que c‘est pour la première fois que cet événement de grande envergure se tient en ligne. Sa vocation est d’offrir un aperçu des produits, des tendances et des innovations qui façonneront l’année à venir dans le domaine de la technologie.