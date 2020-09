LG officialise son Smartphone à double écran rotatif !

Annoncé il y a quelque temps déjà, le LG WING arrive enfin. Le premier Smartphone du sud-coréen à double écran rotatif vient d’être officialisé en Corée du Sud.

En effet, l’écran principal de 6,8 pouces peut pivoter à 90 degrés, dans le sens des aiguilles d’une montre, pour laisser apparaître un second écran principal de 3,9 pouces. Malgré les pertes enregistrées ces dernières années, LG n’a jamais voulu fermer sa branche téléphonie mobile. Avec ce nouvel appareil, LG assure vouloir proposer un format ‘’unique’’ aux utilisateurs et leur offrir de ‘’nouvelles expériences mobiles’’.

L’équipementier sud-coréen mise sur ce Smartphone, en raison de son double écran pivotant qui facilite le multitâche et l’utilisation de certaines applications. Vous pouvez, à titre d’exemple, regarder du contenu via l’écran principal et rechercher des informations ou discuter avec des amis sur le second écran.

Enfin, LG annonce que le Wing sera commercialisé en Corée du Sud au mois d’octobre. Il sera par la suite disponible en Amérique du Nord et en Europe.