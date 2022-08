Le groupe ivoirien Cerco lance son Superphone

Le groupe ivoirien Cerco vient de se lancer dans le monde des smartphones en dévoilant le Superphone Open, un téléphone intelligent capable d'effectuer des tâches à partir de quelques mots simples, sans avoir besoin de savoir lire ou écrire.

Le groupe Cerco, a dévoilé un téléphone décrit comme révolutionnaire et baptisé Superphone. Ce dernier est capable d’effectuer n’importe quelle tâche rien qu’en lui parlant. Autre avantage, ce téléphone est programmé pour fonctionner avec 15 langues ivoiriennes locales différentes.

« Déjà, j’arrive à faire des commandes vocales, c’est-à-dire je peux accéder à WhatsApp, à Facebook, à YouTube sans saisir de syntaxe ni de recherche dans la barre de recherche. Avec la voix, j’arrive à faire ce que je veux », a ainsi expliqué Bénédicte Koffi, nouveau acquéreur de ce Superphone. L’idée de ce téléphone est née il y’a 17 ans dans la tête du docteur en informatique Alain Capo-Chichi, président du groupe Cerco, et a pris sept années de travail à l’entreprise ivoirienne.

« Mes deux parents ne sont pas allés à l’école, ils ne savent pas lire ni écrire, et très tôt, j’ai vécu la frustration que peut avoir un parent quand tu lui tends une lettre et qu’il ne sait pas lire et écrire. Quand j’ai eu la chance de faire ma thèse doctorale, tout mon espoir a été de trouver comment créer un produit pour essayer de soulager ces personnes-là. » a ainsi déclaré son créateur.