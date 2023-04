Idoom Fibre : Algérie Télécom lance une nouvelle offre

Algérie Télécom ambitionne de démocratiser le haut début avec le lancement d'une nouvelle offre « Idoom Fibre », à compter du 13 avril 2023.

Les clients résidentiels d’Algérie Télécom qui basculeront de l’offre Idoom ADSL vers Idoom Fibre pourront, désormais, souscrire aux débits : 15 Méga, 20 Méga, 50 Méga, 100 Méga, 200 Méga et 300 Méga à Zéro (0DA) tout en bénéficiant d’un Modem optique et de l’installation.

Aussi, les clients résidentiels qui basculeront de l’offre Idoom 4G LTE vers l’offre FTTH, pourront souscrire aux débits allant de 15 Méga jusqu’à 300 Méga à Zéro (0DA) et bénéficieront d’un Modem optique et de l’installation, à condition de restituer le Modem 4GLTE fonctionnel à Algérie Télécom.

Les nouveaux souscripteurs, bénéficieront, pour leur part de modem et un (1) mois de connexion offerts à des prix exceptionnels allant de 1999DA à 4500 DA.

De plus, Algérie Télécom revoit à la baisse ses tarifs sur l’offre Idoom Fibre pour les clients résidentiels qui souhaitent souscrire à un débit de 50 Méga et plus.

Ainsi le tarif de 50 Méga passera de 2999DA à 2799 DA, le débit des 100 Méga passera de 3599 DA à 2999 DA, les 200Méga sont pour leur part à 3599 DA au lieu de 4999 DA et enfin le débit des 300 Méga passera de 6999 DA à 3999DA.

A travers cette nouvelle offre Algérie Télécom favorise le développement du très haut débit en Algérie et confirme encore une fois sa volonté de répondre au mieux aux attentes de ses clients.