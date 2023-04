Youm EL Ilm: Ooredoo et l’Association IQRAA marquent la journée nationale du Savoir

Entreprise promotrice du savoir et d’apprentissage au sein de la société, Ooredoo marque la journée nationale du savoir « Yaoum el Ilm », célébrée le 16 avril de chaque année, instituée en hommage au célèbre savant Abdelhamid Ibn Badis, au savoir et aux savants de la société Algérienne.

Cette journée est l’occasion de faire valoir l’importance de l’éducation, du savoir et de l’apprentissage, et de rappeler les nombreuses actions entreprises par Ooredoo et l’Association Algérienne d’Alphabétisation « IQRAA » dans le cadre de leur partenariat stratégique dans la lutte contre l’analphabétisme en Algérie, et qui se sont concrétisées par la dotation en équipements pédagogiques et technologiques des différents Centres d’Apprentissage et de Formation et d’Insertion de la Femme (AFIF) ainsi que l’institution du Prix Ooredoo d’Alphabétisation, qui en est à sa cinquième édition.

A cette occasion, le Directeur général par intérim de Ooredoo, M. Roni THOME, a avancé : « La célébration de Yaoum el Ilm constitue pour Ooredoo une opportunité de promouvoir le savoir et l’apprentissage et une occasion de réitérer son engagement sociétal auprès de l’Association IQRAA qui mène au quotidien un combat crucial contre l’analphabétisme en Algérie. Ooredoo continuera d’exprimer sa responsabilité au sein de la société algérienne en mettant son savoir-faire et de nouveaux outils de communication, adaptées à l’ère de la digitalisation, au profit des apprenants et en encourageant les initiatives visant à promouvoir la connaissance et l’éducation. »

De son côté, le Président de l’Association Algérienne d’Alphabétisation « IQRAA », M. Hocine Khelid, a déclaré : « L’Association IQRAA a toujours œuvré dans le domaine de la lutte contre l’analphabétisme sous toutes ses formes au sein de la société et à promouvoir l’apprentissage notamment en faveur des femmes des régions reculées, afin de leur garantir une meilleure insertion sociale et professionnelle. Je tiens à remercier notre fidèle partenaire Ooredoo qui démontre à chaque fois son soutien indéfectible à nos projets et nos actions depuis plus de quinze ans de collaboration fructueuse. »

En effet, depuis 2006, Ooredoo s’est associée aux projets de l’Association IQRAA aussi bien dans la promotion du savoir que dans la lutte contre le fléau de l’analphabétisme. Ce partenariat stratégique s’est concrétisé dans de nombreux projets à travers notamment sa contribution financière à la dotation en équipements pédagogiques et technologiques des Centres d’apprentissage et de formation et d’insertion de la femme (AFIF) d’El Khroub (Constantine), de Temacine (Ouargla), de Ouled Yahia Khadrouche (Jijel), de Tizi Ouzou et celui de Ain Bessam à Bouira et celui de Béchar inauguré en janvier dernier.

Ooredoo et l’Association IQRAA ont également lancé en 2013, le Prix Ooredoo d’alphabétisation qui récompense des personnes, des institutions, des organisations et des associations, publiques ou privées, ayant contribué de manière significative aux efforts de lutte contre l’analphabétisme en Algérie.

Ce partenariat entre Ooredoo et IQRAA, confirme la volonté de Ooredoo de lutter contre l’illettrisme et son soutien indéfectible aux initiatives qui visent à promouvoir le savoir et l’apprentissage.