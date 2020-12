Huawei : Le Y7a, un Smartphone destiné aux jeunes

Décidemment rien ne décourage le géant chinois de télécommunications Huawei. Alors qu’il subit une forte pression des Etats-Unis depuis un an et demi, Huawei garde bon espoir. Pour preuve, il vient de lancer un nouveau Smartphone de sa gamme « Y ».

Nous l’avons compris, la stratégie du fabricant chinois vise notamment les pays émergents surtout ceux de l’Afrique du nord et du Moyen-Orient. C’est dans cette optique qu’il a lancé le Huawei Y7a au Liban. Il s’agit d’un Smartphone qui vient de sortir des chaînes de fabrication de Huawei et déjà disponible dans certains marchés.

Ce Smartphone d’entrée de gamme cible les jeunes avec des spécifications bien équilibrées à un prix compétitif et très abordable. Il convient de mentionner que le Y7a porte également le nom de P Smart 2021 sur certains marchés. La seule différence est la disponibilité d’une option de stockage de 64 Go sur le Y7a, tandis que le P Smart 2021 n’est disponible qu’en version 128 Go. Pour le reste, les spécifications sont quasiment identiques.