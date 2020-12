Brandt Algérie : Nouvelle infrastructure moderne à Alger

Brandt Algérie annonce l’inauguration de son Brandt Store et de sa nouvelle direction générale dans une nouvelle infrastructure sise à la rue Hassiba à Alger.

Le constructeur local d’appareils électroniques, électroménagers et de téléphonie mobile Brandt Algérie vient de franchir un nouveau cap dans son développement en Algérie en investissant des nouveaux locaux à Alger sur un espace de plus de 1500m2 assurant une meilleure accessibilité à ses clients et partenaires. Cette opération s’inscrit dans une ‘’stratégie ambitieuse que la marque met en œuvre pour développer ses activités en Algérie, mais aussi dans toute la région MEA’’ indique le communiqué de Brandt.

Cette nouvelle infrastructure intègre donc le Brandt Store Hassiba qui allie modernité et convivialité en aménageant des espaces d’expériences dans lesquels les clients pourront se projeter et tester les produits en toute sécurité. Brandt a ainsi met le paquet pour mettre en valeur ses produits.

Dans cette nouvelle structure nous y trouvons des espaces cuisines (comportant 3 cuisines haut de gamme équipées des produits des 3 marques Brandt, Sauter et De Dietrich afin de faire des démonstrations et tests culinaires, un espace gaming pour les amateurs de jeux vidéo, d’une console de jeux avec un simulateur connecté à une TV grand format 4K / HDR, un espace TV exposant toute la gamme Brandt TV, des produits qui correspondent à toutes les bourses, un espace enfants où ces derniers peuvent s’amuser avec les toboggans et des activités de coloriage, les parents peuvent tester les produits et acheter en toute sérénité, une TV installée pour faire la démonstration de l’option « Brandt Kids mode »

Brandt Algérie a également mis en place un numéro court de service client (3314), opérationnel du dimanche au jeudi de 9h à 17h et le samedi de 9h30 à 16h30. Il permettra de joindre une équipe de professionnels, via un centre d’appel et d’orientation qui répondra à toutes les demandes des particuliers et des professionnels concernant l’entreprise, ses produits, son réseau de distribution, son service après-vente …etc.