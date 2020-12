Huawei contribue à la construction d’un monde vert !

L’événement « Africa Green ICT Forum » co-organisé par Informa Tech et Huawei a été une réussite. Sous le thème : « Une puissance numérique de premier plan pour un monde intelligent et durable », cette rencontre en ligne a été l’occasion de partager l’expérience des experts de l’écosystème des TIC du monde entier et d’explorer comment utiliser les innovations technologiques afin d’aider à économiser de l'énergie et à réduire les émissions dans les industries.

Avec le développement rapide des technologies émergentes telles que la 5G, le cloud, l’IA, le Big Data et l’IoT, une transformation numérique s’est amorcée, ouvrant l’ère numérique à « l’intelligence omniprésente et connectée ». Cependant, des régions comme le continent africain qui compte 1,2 milliard d’habitants où 50 % n’ont pas accès à l’électricité créent un fossé énergétique. La transformation et la modernisation de l’industrie énergétique permettront donc de réduire cette fracture énergétique et de permettre aux zones les plus reculées de bénéficier des avantages technologiques. « L’ensemble de l’industrie doit accorder une plus grande importance à l’énergie. Huawei intègre les technologies énergétiques traditionnelles et les technologies numériques pour parvenir à la numérisation de l’énergie. De cette façon, nous pouvons utiliser le « bit pour gérer le watt » et fournir des solutions d’énergie numérique écologiques, intelligentes et fiables pour résoudre les problèmes rencontrés par l’industrie de l’énergie traditionnelle », a indiqué Fang Liangzhou, Directeur du marketing de Huawei Digital Power Product Line.

De son côté, M. Dulip Tillekeratne, responsable de l’engagement du marché chez GSMA estime que « près de 32 % des tour-opérateurs en Afrique sont situés dans des zones hors réseau ou mal desservis… Ces tours sont encore alimentées par des sources non renouvelables. Nous pouvons nous efforcer de réduire ce phénomène grâce à une approche axée sur l’industrie et sur l’écosystème »

À l’ère du numérique, le problème de l’environnement se pose de plus en plus pour les acteurs publics et privés. C’est pourquoi Huawei continuera à travailler avec les opérateurs mondiaux pour innover en matière de produits et de solutions TIC pouvant aider les industries à réduire leurs émissions de carbone et à construire un monde à la fois plus vert et intelligent.