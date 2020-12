OPPO Algérie : Le smartphone A93 et les oreillettes Bluetooth OPPO Enco W31 bientôt disponible

OPPO lèvera bientôt le voile sur le dernier modèle de sa série A sur le marché algérien, le nouveau OPPO A93. Avec son design Ultra Lisse et sa technologie de pointe, notamment en matière de photographie de portrait, OPPO A93 promet à ses utilisateurs de jouir d’une toute nouvelle expérience hautement technologique.

Grâce à sa suite de 6 caméras portrait, dont 4 caméras à l’arrière, boostées par IA et les caractéristiques techniques de ces dernières, notamment en matière de prise de vidéo, le nouveau OPPO A93 permettra aux plus inexpérimentés de ses utilisateurs de prendre des photos professionnelles en un rien de temps. Ses deux caméras frontales vous donneront les plus beaux selfies, vous présentant sous votre meilleur jour en toutes circonstances. Avec Double Lentille Bokeh, IA Portrait Couleurs et IA Portrait Super Clair, vos portraits auront l’air plus vrai que nature.

Par ailleurs, IA Embellissement 2.0 vous donnera accès à une myriade d’effets personnalisés qui rendront vos prises uniques et sans pareilles. De plus, les modes Portrait de Nuit Eclatant et IA Super Portrait de Nuit garantiront une luminosité adéquate à vos selfies et portraits et ce quel que soit le degré de celle-ci. Le nouveau OPPO A93 est également équipé du mode Vidéo Ultra Stable qui vous permettra de prendre en vidéo, des cibles en mouvement avec un maximum de stabilité et de fluidité avec un minimum d’effort.

OPPO A93 est livré avec IA Charge Nocturne et Mode Super Economie d’Energie, deux technologies exclusives à OPPO et qui ont pour vocation de garantir une gestion intelligente de l’affectation de l’énergie nécessaire aux diverses tâches que vous effectuez. Ainsi, la première adaptera l’usage de la batterie en fonction de vos heures de sommeil pour que votre batterie soit chargée à 100 % au moment de votre réveil, tandis que la seconde optimisera les 5 % derniers en basculant vers un affichage en noir & blanc et en n’autorisant que l’exécution de 6 applications prédéfinies.

Aussi grâce à ses 8 Go de RAM et ses 128 Go de ROM, le nouveau OPPO A93 offre l’une des meilleures expériences utilisateurs du marché. L’Algorithme Anti-Décalage détecte et détruit les fichiers causant des erreurs data, supprimant de fait les blocages et les bugs du téléphone fréquemment liés à l’usage de l’espace de stockage.

Le lancement du dernier OPPO A93 sera accompagné d’un autre lancement, le premier de la marque en Algérie et dans le monde à savoir, les nouvelles oreillettes Bluetooth Enco W31 ; une réelle révolution audio en Algérie. Ces oreillettes Bluetooth garantissent la meilleure qualité de son du marché, notamment en fonction appel, grâce aux multiples technologies de pointe qui l’équipent.

Bien plus d’attributs et de fonctionnalités sur ces deux produits de haute technologie, OPPO A93 et OPPO Enco W31, seront dévoilés lors du lancement de ces derniers en Algérie, le 12 décembre prochain.