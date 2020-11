Huawei Algérie : Le programme de formation ‘’Seeds for the Future 2020’’ clôturée

La sixième édition du programme de développement des jeunes talents de Huawei Algérie nommé : « Seeds for the Future » 2020 a été clôturée jeudi dernier. A cet effet, une cérémonie a été organisée en l’honneur des participants.

Sous le thème « Start-up des TIC, niche d’emploi pour la jeunesse », cette formation a vu la participation de 19 brillants étudiants issus des Instituts de télécommunications d’Alger et d’Oran et des universités de Houari Boumedienne à Alger, de Saida et de l’Ecole nationale supérieure de l’Informatique. Des étudiants qui ont pu suivre une semaine de formation à Alger auprès des meilleurs experts chinois et formateurs algériens ; et ce du 23 au 27 novembre courant. « Durant cette période, les étudiants ont suivi des présentations sur l’histoire et les valeurs de l’entreprise de Huawei ; des visites virtuelles des installations de Huawei ; des discussions techniques sur la 5G, l’IA et l’IOT, ainsi que des cours de développement personnel et de leadership sur la ‘’conscience culturelle’’ et ‘’l’efficacité personnelle’’ », indique un communiqué de Huawei Algérie.

S’exprimant lors de cette cérémonie, le Directeur Général adjoint ; Monsieur Jeremy LIN a fait savoir que la vision de Huawei Algérie est ‘’d’apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent’’. « Huawei est très fier de servir l’Algérie depuis 1998. Avec le soutien du gouvernement algérien, notamment du ministère de la Poste et des Télécommunications, Huawei a pleinement participé à la construction des infrastructures 2G, 3G, 4G LTE et la fibre optique de l’Algérie », a-t-il déclaré.

Pour sa part le ministre déléguée auprès du Premier Ministre chargé des Startups et de l’économie de la connaissance Yacine Oualid a exprimé sa satisfaction et remercier Huawei pour cette initiative visant la promotion de l’innovation. « L’Algérie a entamé un processus important pour mettre en place un modèle économique basé sur le savoir », a-t-il souligné. Pour M. Yacine Oualid, il est question de mettre les talents dont recèle la jeunesse algérienne en matière de l’innovation pour trouver des solutions pour aujourd’hui.

Rappelons que le programme Seeds for the future en Algérie a été lancé en 2015 en collaboration avec le ministère de la Poste et des Télécommunications. Un programme qui sélectionne chaque année plus de 10 étudiants en TIC pour se rendre en Chine et participer à un programme d’études de 2 semaines. Pendant le programme, les étudiants ont la chance de découvrir la culture chinoise et d’étudier au siège de Huawei à Shenzhen pour apprendre les dernières technologies.