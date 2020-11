LG & Microsoft : L’expérience de jeu sur console de nouvelle génération

LG Electronics et Xbox réalisent le rêve des gamers. En effet, les deux entreprises ont conclu un partenariat marketing exclusif pour mettre en valeur l'expérience de jeu phénoménale de la très attendue console Xbox SeriesX et du téléviseur LG OLED sur des marchés clés en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

Ainsi, LG OLED TV devient le partenaire officiel de la nouvelle console de Microsoft dans ces régions avec des événements spéciaux organisés dans les magasins participants. Le but est d’offrir aux consommateurs la possibilité de découvrir par eux-mêmes l’exaltation du jeu sur les modèles de téléviseurs OLED 2020 de LG et la dernière console Xbox. « La combinaison du téléviseur le plus avancé de LG et de la console la plus puissante de Xbox permet aux joueurs occasionnels comme aux joueurs sérieux de profiter des jeux de nouvelle génération », explique LG dans un communiqué.

Les jeux ont non seulement une meilleure apparence et un meilleur son, mais ils sont également plus réactifs. Avec quatre ports prêts à prendre en charge ces fonctionnalités, les téléviseurs OLED de LG offrent tous les avantages des connexions simultanées pour la configuration de plusieurs équipements, des consoles aux PC.

Avec sa technologie de pixels auto-éclairés, le téléviseur OLED de LG offre une qualité d’image supérieure avec des couleurs vives et naturelles et un contraste infini. Et en tant que premier téléviseur et première console de jeu à prendre en charge Dolby Vision et Dolby Atmos, LG OLED TV et Xbox Series X attireront les joueurs encore plus profondément dans l’action avec des images et des sons dynamiques.