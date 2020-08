Hanya d’Ooredoo ou l’appel le moins cher en Algérie !

Il y a plus d’une année, Ooredoo a lancé une offre prépayée avec une tarification des appels téléphoniques fixée à 0.99 Da/10 sec.

Nommée : ‘’Hanya’’, une offre prépayée sans engagement qui propose une tarification inédite de 0,99 DA par tranche de 10 secondes vers tous les réseaux nationaux, et ce, dès la première seconde. Il s’agit donc de l’appel le moins cher en Algérie !

Pour profiter de cette offre, Ooredoo ne vous donne pas la possibilité de migrer, mais il vous faudra acheter une nouvelle carte SIM à 200 dinars et vous aurez, ainsi, le choix entre deux forfaits. Pour le premier, la recharge Hadra 500 permet au client de bénéficier de 500 DA de crédit et de 500 DA d’appels vers Ooredoo pour une durée de 30 jours. Le second est la recharge Internet 500 qui vous permet de bénéficier de 500DA de crédit et de 2Go d’internet valable aussi 30 jours.

La nouvelle offre « Hanya » est proposée en deux formules, à savoir : 200 DA avec un crédit initial de 100 DA, ou bien 500 DA avec l’une des deux recharges Hadra ou Internet.

Avec Hanya vous profitez également de plusieurs forfaits journaliers attractifs à partir de 10 DA seulement en composant *151 #.